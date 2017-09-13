加拿大大多数家庭为退休存钱

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根据2016年的人口普查，加拿大人对退休的“财务意识”在加强，近三分之二的家庭或者在“注册退休储蓄计划”（RRSP）中存了款，或者在免税储蓄账户（TFSA）存了钱， 超过三分之一的家庭是对两个账户都投了钱。

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老年低收入家庭增多

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与此同时，人口普查发现，加拿大的低收入家庭比例从 2005 到 2015年没有变化，2005年的比例是14%，2015年略微增加到14.2%。

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从2005 – 2015的10年中，生活在低收入家庭中6岁以下儿童的比例从18.8%下降到17.8%，但老年低收入家庭的比例从12 % 增加到14.5%。

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从而更显示出退休财务规划的重要性。

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© IS/iStockphotos

加拿大统计局正在逐步公布2016年人口普查结果，预订将在10月份公布有关移民、种族多元、原住民以及住房方面的数据。

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（RCI with CBC）

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