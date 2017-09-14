参议员贝雅克再发大胆言论: 同化土著人有理！

参议员贝雅克再发大胆言论: 同化土著人有理！
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参议员放横炮：土著人应该被同化

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 14 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大土著人生活水平低、受教育程度低、自杀率高、犯罪率高的问题是加拿大的老大难问题，也是联合国人权报告中提到的加拿大应该加以改善的领域。

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贫困的土著人

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但说起来容易做起来难，历届加拿大政府都把土著人问题视为棘手的问题。

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特鲁多的自由党政府上台后誓言要从根本上改善土著人的生活条件、保护土著人的语言文化、理顺主流社会与土著人之间的关系。

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参议员贝雅克夏天会晤安省北部的印第安人士
参议员贝雅克夏天会晤安省北部的印第安人士 © Supplied by Darlene Angeconeb

但最近多次发表争议言论的保守党参议员琳恩.贝雅克Lynn Beyak再次发表大胆言论，要求废除印第安法案，用主流社会的文化和生活方式同化印第安人，并说这才是根本解决土著人问题的办法。

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一劳永逸

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据加拿大广播公司记者塔斯克John Paul Tasker的报道，在今年夏天与北部地区多个土著人社团进行交流后，联邦议会参议院保守党参议员贝雅克说她现在认为，真正解决加拿大土著人问题的治本清源的办法是，土著人放弃其土著人身份卡、领取加拿大护照成为真正的加拿大公民、换取加拿大政府提供的一次性补偿，具体补偿数额由印第安部落与有关政府谈判决定，通过财政赔偿而一劳永逸的解决土著人部落与加拿大政府之间的土地所有权争议。

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政府盖了不少印第安学校，但贫困仍是老大难问题
政府盖了不少印第安学校，但贫困仍是老大难问题 © Membertou First Nation

贝雅克不客气的指出，土著人部落和保留区的领袖们早已让自己和家人们融入了主流社会、接受了主流社会的教育和文化，现在应该是普通土著人也让自己被主流社会同化的时候了。

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贝雅克说，现在大家都知道的事实是，首都渥太华已经形成了一个既得利益集团，他们把自己称作是“吃印第安法案的行业”，由印第安政客、印第安裔政府官员、印第安部落领袖、拥有话语权的印第安精英人物组成，他们从政府那里领取着高薪、每年有自己决定怎么花的大笔经费、出差住五星级酒店、乘坐商务舱，这些人在自己主动积极的被加拿大主流社会同化的同时，却不断告诫土著人大众千万不要放弃土著人的文化和生活方式，千万不要被加拿大主流社会的文化和生活方式所同化。

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上世纪60年代克雷蒂安锐意解决印第安问题
上世纪60年代克雷蒂安锐意解决印第安问题 © Provincial Archives of Alberta

贝雅克赞扬加拿大前总理克雷蒂安是有远见、勇于解决问题的政治家，指出克雷蒂安早在半个世纪前在担任印第安事务部长时就发表了解决历史遗留印第安人问题的政策白皮书，提出废除印第安法案、废除土著人身份。但这养一个能一劳永逸解决加拿大土著人历史遗留问题的聪明办法却被土著人领袖们拒绝了，他们连与自己的部落民众们商量都不商量就一口回绝了。

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但变化还是有的。从上个世纪60年代开始，在加拿大出生的土著人都具有加拿大公民身份、具有选举权。

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和睦共处

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贝雅克说，既然土著人和加拿大主流社会人士谁都不会离开加拿大，都要继续在这块土地上生活，所以就应该停止互相指责、停止纠缠历史旧账，而是找到分享资源的办法和睦相处。

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贝雅克把她的上述建议发表在其参议院网页上供大家参考、并听取反馈意见。

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多次放横炮

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这不是贝雅克第一次因为发表大胆言论而引起争议。

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今年春天加拿大广播公司报道了贝雅克有关加拿大政府和教会联合办的土著人儿童寄宿学校并非一无是处的言论，这在几乎一面倒的抨击土著人寄宿学校制度的声音中是不折不扣的反潮流言论；为此贝雅克受到来自多方面的抨击，保守党的临时领袖安伯罗斯决定不再让她担任参议院土著人事务小组委员会中保守党的代表。

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在不久前特鲁多政府宣布将土著人和北方事务部一分为二的决定后，贝雅克抨击说这样做不但无助于解决土著人问题，而且会让联邦政府在首都渥太华负责处理土著人事务的机构更加庞大、更加官僚化。

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