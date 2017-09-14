美国飓风灾害会让橙汁涨价

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据美联社报道，刚刚肆虐美国佛罗里达地区的厄玛飓风不但造成人员伤亡、大量房屋被水淹等巨大损失，而且使得盛产橙子的佛罗里达橙子种植园遭受了巨大的打击。

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佛罗里达州西南部地区的橙子园几乎是颗粒无收，中南部地区橙子园减产50%到70%。

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佛罗里达州90%的橙子被加工成橙汁出售 © Associated Press

虽然被飓风吹落到地上的一些橙子仍然可以收集起来做橙汁，但这需要不少人工；而现在佛罗里达州的劳动市场已经出现劳动力紧张的问题。

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美国柑橘研发基金会的Harold Browning指出，佛罗里达州虽然多次经历过霜冻灾害和飓风灾害，但没有一次是像厄玛飓风这样给橙子圆带来如此毁灭性的打击。

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佛罗里达州的橙子收获季节一般是在感恩节前后，90%的橙子被加工成橙汁。

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在厄玛飓风到来之前，原来预计今年佛罗里达的橙汁产量是6850万箱，约合8.86亿美元；但现在看来橙汁的产量会明显减少。

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橙汁供应量减少的结果会是橙汁价格的上涨。

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RCI with CBC

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