1/3加拿大家庭男女收入几乎相等

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据加拿大新闻社的报道，加拿大统计局对2016年人口普查资料的分析显示，加拿大820万个配偶家庭中，有95%的家庭中男女双方都为养家提供收入，其中有32%的家庭男女双方的收入差不多相等。

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虽然有一半的异性配偶加拿大家庭仍然是男人是主要挣钱养家的经济支柱，但也有17的家庭中女性挣的钱比男人多。

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男女收入的差别也反映在退休金方面 © CBC

分析家们认为，虽然加拿大社会在男女同工同酬方面已经取得了长足的进展，但一方面是社会在男女同工同酬方面还需要进一步与时俱进，另一方面是男女生理上的不同导致女性在家庭生养后代方面要承担的任务也限制了许多女性的工作时间和追求工资更高、责任更大的工作和职业。

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除了工资收入方面的差别之外，女性由于生孩子休产假而会有几年的时间停止退休金供款，这会影响她们退休后的收入。

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