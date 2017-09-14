蒙特利尔市旗加上了原住民标志，一条街道也将改名

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9月13日是联合国通过“原住民权利宣言”10周年纪念日，蒙特利尔在市政府旁边的广场举行仪式，宣布了两项改善与原住民关系的措施， 一是在市旗上增加了易洛魁人的象征标识，二是修改了一条街的名字。

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蒙特利尔市长丹尼斯·科戴尔（Denis Coderre）和魁北克及拉布拉多原住民大会主席吉西兰·皮卡德（Ghislain Picard）共同为展示了新的市旗。

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© Canadian Press / Ryan Remiorz

蒙特利尔原来的市旗上有四种花， 象征着创建这个城市的四个族裔：百合花代表法裔，红玫瑰代表英格兰裔，蓟冠花代表苏格兰裔， 三叶草代表爱尔兰裔。现在又在旗子中心加上了白松标志， 它被原住民称为和平之树， 是包括易洛魁人在内的五个原住民部落团结的象征。

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蒙特利尔郊区莫哈克部落的领袖克拉西娅·扎卡里·迪奥（Christine Zachary-Deom）表示，她说：“当我们这些已经被遗忘了很长时间的人重新得到认可和支持时，是非常感动的”。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）也通过社交媒体对此表示祝贺， 他称这是“蒙特利尔迈出了巨大和历史性的一步”。

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仪式上还宣布将修改一条街的名子，那条名为阿莫赫斯特的街道是为纪念英国将军杰弗里·阿默赫斯特。他在十八世纪中期率领英军一路进攻到蒙特利尔， 并成为首位英属加拿大总督。当时他主张对原住民采取强硬政策，还说要用感染天花病菌的毯子可以让土著人灭绝。

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这条街道的新名字还没有选好， 但市长说也会与原住民有关。

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