加拿大900多种野生动物中有一半种群数量在减少

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‘世界自然基金会’星期四发布有关加拿大野生动物最新报告，概述了过去40多年加拿大野生动物的种群变化情况。其中最令人关注的是，野生动物中有近一半种群数量正在减少。

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加拿大地广人稀，可以说很有利于野生动物的生存，也有完善的野生动物保护法规。但这份报告显示，在加拿大903种野生动物中，其中包括哺乳动物、鸟类、爬行动物、两栖动物以及鱼类，有451种的数量正在减少。加拿大世界自然基金会总裁兼首席执行官戴维•米勒（David Miller）说：“有些野生动物的种群数量下降严重，超过80%”。脊椎动物中有一半的种群数量正在萎缩，而一些濒危物种如林地驯鹿和圣劳伦斯白鲸虽然有法律保护，但仍面临逐渐消失。

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该基金会加拿大分会的副主席詹姆斯·斯奈德（James Snider）负责基金会的科研与创新工作，也是这份报告的主要作者。他介绍说，世界自然基金会的加拿大研究是2007年以来的第一次，用了两年时间，花了数十万美元。而得出这样的结果可能会使加拿大人感到惊讶。“坦白说，作为加拿大人，我们通常都会为加拿大拥有广大的自然环境感到自豪，我们几乎都认为，大多数野生动物也都会生存得很好”。

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© State of Canada’s Birds / May Haga

可实际情况并非如此。斯奈德说，在他们研究涵盖的这些年里，很多野生动物的数量都在减少。哺乳动物平均减少了43％，两栖动物和爬行动物平均减少了34％，鱼类种群减少了20％。在鸟类中，草原鸟类减少了69％，飞翔的食虫鸟类如燕子和马丁鸟减少了51%；海鸟中虽然有些水鸟数量有所增加，但岸崖水鸟的数量却下降了43%。在所有数量减少的野生动物中，草原地区小鸟长刺歌雀数量下降最多。

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生存环境的减少和气候变化是主要原因

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加拿大自然基金会的报告指出，野生动物种群数量的减少主要是由于人类的活动。报告的主要作者斯奈德说：“农业开发、林业活动以及城市和工业化发展造成野生动物栖息地的减少，环境污染、化学农药、过度捕捞和入侵物种等都是原因。

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该报告还指出，尽管加拿大政府希望通过立法以保护野生动物，减少人类的威胁，促进种群数量回升，但实际效果并不理想，一些濒危物种的数量仍在下降。加拿大在2002年颁布了“濒危动物保护法”，但那上面列出的动物数量仍在逐年减少。

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斯奈德说，他们观察和研究了被列为保护对象的87种野生物种，发现法规颁布后仍以每年2.7％的平均速度下降，而此前每年下降的速度为1.7％。

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© CPAWS/Canadian Press / Mike Bedell

保护野生动物的措施落实太慢

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加拿大世界自然基金会的报告指出，很多人不明白为什么有了野生动物保护法案，那些被列为受保护的野生动物种群数量仍会下降。此问题的答案很简单：政府通常都需要很长时间来确定是否接受科学家的建议，将某些物种列进受保护的目录，而从列入之后到实际采取行动之间也会有一段时间的延误。

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例如，林地驯鹿在2003年被列为受到威胁的动物，但如何恢复的办法到2012年才出台。在此期间，人类的开发活动继续破坏林地驯鹿的主要栖息地。而加拿大各省直到2017年才会真正落实相关保护措施。

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因此斯奈德说，我们的目标是找出趋势，看看加拿大在不同物种、生态系统和各个地区的大致情况，确定最迫切需要的保护工作。

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他指出，现在的报告中还缺少有关淡水生态系统和北极地区的完整数据。 “因此，无法回答有些关于野生动物状况的关键问题。我们需要跟踪和评估一段时间内的趋势。这还需要收集更多的数据来跟踪全国各地的生物多样性”。

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‘世界自然基金会报告’提出的建议

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© WWF / Paul Vecsei

报告在提出问题的同时也为政府、企业和公众提出了一些建议，采取一些行动来缓解野生动物减少的损失。例如：加强研究野生动物如何受到气候变化影响的以及如何应对；更严格地实施“濒危野生动物法”；重点保护生态系统而不是个体物种；还有要扩大加拿大的保护区网络。

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萨斯喀彻温大学的人口生态学家菲利普·麦克劳林（Philip McLoughlin）研究了加拿大的大型哺乳动物，包括萨斯喀彻温省北部的林地驯鹿。他认为，创建一个监测加拿大野生动植物的指数系统是一个“真正好主意”，这将使我们能够追溯二三十年的情况，以决定应如何改进。

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加拿大世界自然基金会总裁兼首席执行官戴维•米勒（David Miller）在接受CBC记者采访时说：“我们从中得到的教训是，必须在物种变成濒危物种之前就采取行动，因为在种群数量降低到一定程度后要再恢复是非常困难的”。收听 CH_Report_4-20170914-WRC40

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