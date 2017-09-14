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新斯科舍省皇家骑警悼念乐于助人却因此不幸牺牲的警官

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 14 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大皇家骑警新斯科舍省警队星期三举行悼念仪式， 向乐于助人却不幸牺牲的警官弗兰克·德舍纳（Frank Deschenes）告别，并再次怀念他在职期间乐于助人的往事。

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德舍纳从新不伦瑞克省入伍。星期二晚间6点左右，在执勤巡逻时，他看到有一辆汽车停在加拿大2号高速公路路边。他停了车上前询问，得知是因为轮胎瘪了，就试图帮助车主换轮胎，结果被另一辆工程货车撞死。

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皇家骑警副总警司Brian Brennan在悼念仪式上发言 © CBC

皇家骑警副总警司布赖恩·布伦南（Brian Brennan）参加了悼念仪式。他说，虽然他本人与德舍纳并不熟悉，但知道他加入警队12年，以热心助人知名，2008年甚至被称为英雄。

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那次他巡逻时看到一辆汽车停在铁路路口的轨道上，而一列货车正飞驰而来。他不顾危险，用自己的巡逻车将那辆停在轨道上的汽车顶开，不仅使那辆车的司机脱险， 也避免了一次火车脱轨事故。

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德舍纳的同事们说，他还经常在执勤期间试图教育司机减慢车速的重要性，尤其是在高速公路边遇到路旁停着的车辆时。他因工作杰出在2013年荣获伊丽莎白女王钻石勋章。

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副总警司布伦南在讲话中说，德舍纳是一位尽职尽责的警员，他深知警察工作的核心是参与到社区之中，关照民众， 并主动去做一些可能是额外的事。他的遇难是新斯科舍省警队和当地社区的损失，也是加拿大皇家骑警的损失。

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警队还向德舍纳的妻子、儿子和家人表示慰问，并会在最近一段时间给予他们全力支持。加拿大总理特鲁多也通过社交媒体向德舍纳的家人表示慰问。

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新斯科舍省皇家骑警分部降半旗悼念德舍纳警官 © CBC

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