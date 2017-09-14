专家解读：食物上瘾症诊断以及戒除方式

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或许很多人都有过无法拒绝美食的经历，很难说出“对不起，我不吃”。

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也有很多人无法拒绝垃圾食品，比如打开一包薯片就一定要把它吃完。

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这就难怪，加拿大有1400万人体重超重，或是患上肥胖症。

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而更进一步，就涉及到大众健康以及医疗花费了。

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食物上瘾是真实的存在

加拿大广播公司（CBC）的周末节目“白色外套，黑色艺术，White Coat，Black Art”，专注加拿大的健康问题，由戈德曼医生主持（Dr. Brian Goldman）。

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上一周，他就“食物上瘾症，Food Addict”做了专题采访，包括患者安妮（Annie Rosenberg），治疗食物上瘾症的“新生诊所，Renascent”负责人塔尔曼医生（Dr.Vera Tarman），以及肥胖症专科医生沙马医生（Dr. Arya Sharma ）。

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首先，很多人可能不相信自己会患上食物上瘾症，最多觉得自己比较馋，但不相信会像酒精、毒品那样出现上瘾症状。

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其次，一旦诊断上是食物上瘾，是否需要进入戒隐中心治疗。

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安妮来自温哥华，她以自己的亲身经历告诉主持人，食物确实会令人上瘾——尤其是加工食品。

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她说，有一年的万圣节，她买了糖果准备分发给来讨糖的孩子们。结果，从商店买了糖果出来，还没有到家，她已经吃掉了一大口袋。

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她说，对一些特定食品，自己当时会吃得停不下来，会像酒精上瘾一样，只要吃一块糖果，结果就是吃到吐，吃到生病。

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后来，这样的事情持续发生，她要强迫自己往饼干袋子里倒上水，再扔进垃圾桶——以免自己无法控制，把它捡回来。

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她相信自己患上了食物上瘾症，她这样描述自己想起糖果的感觉：“我觉得非常激动，非常渴望，吃不到会令我非常难受，甚至无法忍受，整个人垮掉了。”

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一旦无法控制，她就会一口气吃掉大量糖果食品，而第二天，她又开始后悔、惭愧。

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在经过了几年的失控之后，安妮参与了一个耶鲁大学食物上瘾症问卷调查，结果，诊断自己患上了食物上瘾症。

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接着，她进入了安大略省的“新生康复中心，Renascent”，开始了十二个步骤的戒除食物上瘾症疗程。

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现在，她觉得自己基本控制住了食物上瘾，不再馋不健康食品，而只吃天然健康食品。

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食物上瘾症戒除中心

“新生康复中心”是安大略省最大的非营利性私人康复中心。安妮进入康复中心，和酒精、毒品上瘾者一起，戒除食物上瘾。

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塔尔曼医生负责这个中心的食物上瘾戒除项目，她以前是一位家庭医生，曾出版过食品上瘾研究的专著。

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而对塔尔曼医生来说，更为重要的一点是，她自己也正在戒除食品上瘾症。

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她说，作为一名医生，我常有罪恶感，就是我极力劝说自己的病人不要吃太多，但我自己却是个食物上瘾症患者。

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她于是开始研究食物上瘾，并最终研究出了康复方式。

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这个12步骤康复法，总体上，和戒除酒精上瘾康复方式相似。

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去年，Renascent第一次接受了食物上瘾者。

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实验阶段，总共有80名患者参与，整个疗程为三到四个星期，而且花费不菲，费用为14000加币。

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她称，和其他物品上瘾症一样，食物上瘾症经过治疗也不一定能够根除，成功率有20%，和酒瘾毒瘾戒除的成功率相似。

她表示，过程中，患者遇到的挑战与酒精上瘾和毒瘾相似，家庭的支持作用也相同，我去参加匿名戒酒会（Alcoholics Anonymous），他们谈自己的酒瘾，我谈自己的食物上瘾，感觉一样。

不过，塔尔曼医生承认，医学对食物上瘾的研究还处在“小老鼠试验阶段”。目前，仅是发现食物中的成分，比如富含糖分和脂肪的食品令动物体内释放更多的快感巴多胺 ——这就和毒品对人脑的刺激作用一样。

她还质疑部分食品公司，为了盈利，在食物中故意添加太多糖分，导致一些人体重上升，食物上瘾。

肥胖症专家：需要更多研究

肥胖病专科医生沙马（Dr Arya Sharma）则表示，目前需要确定的是，食物上瘾症究竟是因为食物中有令人上瘾的成分，还是，对吃这种行为本身上瘾？

他还介绍，上瘾症有两类，一类是像酒精、毒品，属于上瘾物质；另一类是行为上瘾，比如赌博或是观看色情网站等。

目前对食物上瘾症的研究还处于初级阶段。

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