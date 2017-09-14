加拿大“乘客权益法案”进入听证 交通部长：为了尊重乘客

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星期四，加拿大交通部部长Marc Garneau在议会的公共委员会就自由党政府提议的“乘客权益法，C-49”作证。

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他表示，自由党政府的这项对航空公司的新规定，目的不是要“挑航空公司的错，而是要保护乘客权益”，并在这之间取得平衡。

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自由党政府希望这项乘客权益法案可以在今年下半年通过。

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最近几个月，媒体高调曝光了几起由于航空公司超额售票造成乘客被赶下飞机的事故；还发生了Air Transat两架客机在跑道上等待过久而出现乘客受伤的事故 。

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许多乘客也认为，有必要通过立法，保障乘客的权益。

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Garneau表示，这些令政府希望尽快通过这一法案。

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自由党政府提出的新规则包括了，在航空公司控制范围内，如果出现了超额售票导致有乘客被赶下飞机，乘客行李被损坏或丢失，或飞机在跑道上停留过久等，航空公司都将受到重罚。

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而不在航空公司掌握的情况，比如恶劣天气，航空管理，机场保安等原因造成的乘客损失，则不再航空公司的赔偿范围内。

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