加专家提醒议会朝鲜导弹威胁， 不要想当然地认为美国会保护加拿大

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星期四， 加拿大议会国防委员会举行听证会， 就朝鲜局势可能对加拿大带来的危险听取专家的意见。 出席会议的北美空中防务指挥部的加拿大将军告诉议会委员会，在发生弹道导弹袭击的情况下，美国没有义务保卫加拿大。

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皮埃尔·圣阿曼德（Pierre St-Amand）中将目前担任北美联合防空指挥部的副司令。这个指挥系统的任务是保护北美的领空和领海。也正是由于这一联合防空系统的存在，使加拿大有些人想当然地认为，一旦朝鲜向北美发射弹道导弹，美国会用反导弹系统保护加拿大。

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© Reuters / KCNA

美国没有在加拿大受到导弹攻击时，出手相助的义务

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但圣阿曼德将军星期四否定了这种假设， 他说：”我们被告知，美国防务政策范围不包括加拿大，这是我必须摆到桌面上的事实”。

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就在议会专家组开始讨论的这个星期五，朝鲜又发射了一枚导弹。这枚导弹飞越日本，落入北太平洋中。韩国总参谋长随后证实，这枚弹道导弹的飞行距离约3,700公里，最高飞行高度达到770公里。北韩在发射导弹之后还扬言要让日本沉入海底。

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在加拿大，人们最经常听到的一种政治观点就是，一但有导弹飞向温哥华、多伦多或蒙特利尔，美国会将其击落。

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但这次圣阿曼德将军明确表示，美国会不会拦截飞向加拿大的导弹，这是一件没有保证的事，完全取决于美国政治军事领导人在那一刻怎么想。

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在北韩进行一系列洲际导弹发射试验之后，加拿大应不应该加入美国导弹防御体系的问题， 在今年夏天再次被提了出来。自由党政府也开始重新讨论这一战略问题。

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曾在保守党政府执政时但任总参谋长的汤姆·劳森（Tom Lawson）将军对此表示欢迎， 他说， 几年前， 朝鲜可能还没有能力将带有核弹头的导弹打到北美， 但现在这个问题已经越来越清楚了。而保护加拿大免受朝鲜核导弹攻击的最好方式就是加入美国的导弹防御体系。

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加拿大自由党政府最近对国防政策进行审评后，还是选择维持2005年总理保罗·马丁执政时的战略方针，即不参加美国的导弹防御体系。

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加拿大议会国防委员会星期四举行的听证会持续了很长世间，参加的人中既有军队指挥官，也有高级外交和情报官员， 还有研究国防事务的专家。他们在听证会上的发言显示，在对朝鲜的一系列问题上意见不一。

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北韩导弹是否对加拿大形成直接威胁？

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加拿大全球事务部负责国际安全的副部长马克·古兹德奇（Mark Gwozdecky）试图以乐观的态度看待来自朝鲜的威胁。他说，加拿大并没有在朝鲜导弹的瞄准点上，“对加拿大来说没有直接的威胁。 他提到加拿大在最近与朝鲜政府的接触，包括8月份加拿大国家安全顾问访问平壤带回的信息都表明， “朝鲜认为加拿大是一个和平的，友好的国家“。但他说，金正恩流氓政权确实对全球和平构成重大威胁。尤其是对地区安全构成严重威胁，那一地区的国家中包括我们的盟国，韩国和日本”。他认为， 有迹象表明，朝鲜仍然愿意谈判，条件是不要设任何前提条件。

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加拿大国防部助理国防部长史蒂芬·伯特（Stephen Burt）则称“朝鲜以导弹袭击北美的说法可称之为“假设情景”，而这种情景可以随形势发生很多变化。

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他说：“我们回到现实的角度， 就可以理解朝鲜政权的所作所为主要是出于生存和维持其统治的需要。虽然他们的说法多种多样，有时还会让我们受到震动，但他们并不是傻瓜，应该知道这种行为会带来怎样的后果“。

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保守党防务评论家詹姆斯·贝赞（James Bezan）表示，他在听到北韩没有把加拿大列为潜在的敌人的说法时，感到难以相信。因为加拿大也曾参加1950至 53年之间的朝鲜战争。不过他说， 保守党还没有决定是否赞同加拿大参加美国的弹道导弹防御体系，他会把这次会议上听到的各种意见带回保守党相关核心小组讨论。

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保守党曾在2005年作为议会反对党时主张加入美国导弹防御系统，但在后来上台之后执政的九年时间里，并没有在这件事上有跟进的行动。

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继续促进以外交方式解决

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新民主党议员兰德尔·加里森（Randall Garrison）说，这次会议的讨论使他进一步感到，朝鲜危机不应用军事手段解决，外交谈判才是推进问题解决的唯一途径。

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不列颠·哥伦比亚大学国防政策研究专家迈克尔·拜尔斯（Michael Byers）说到， 我们现在甚至还没有搞清美国是否想要我们加入他们的导弹防御体系。华盛顿一直更愿意看到加拿大在常规防务方面投入更多的资金和精力。我们即使加入美国的导弹防御体系，也更多是一种象征性的。但他也同意说，目前的朝鲜局势确实非常危险。收听 CH_Report_4-20170915-WRC40

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