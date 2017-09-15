大多地区外国人购房数量下降

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据加拿大新闻社报道，在安大略省政府今年推出了15%的外国人购房特别税的措施后，包括大多伦多在内的大金马蹄地区购买房地产的外国人数量似乎在下降。

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安大略省政府在大多伦多地区房价连年猛升30%的情况下，在今年4月份推出的外国人购房特别税涵盖的地区不但包括多伦多市，而且包括了南到尼亚加拉Niagara Region 、北到彼得堡 Peterborough 的整个大金马蹄地区。

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根据安大略省的统计数字，今年4月24日到5月26日，外国人购房数量占整个购房数量的4.7%；而在5月27日到8月18日这差不多三个月的时间里，外国人占购房者的比例下降到3.2%。

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加拿大中央银行上调利息率有利于房地产市场降温 © Chris Wattie/Reuters

具体到多伦多，上述两个时期中外国人占购房者的比例从7.2%下降到5.6%。

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安大略省财政厅长Charles Sousa认为，省政府推出的包括外国人购房特别税在内的16项调控房地产市场的措施发挥了综合效果，给过热的房地产市场降了温。

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专家们认为，加拿大中央银行不但最近连续两次上调了利息率，而且在年底之前还会再上调至少一次利率，这对加拿大的房地产市场也起到了不可忽视的降温作用。

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