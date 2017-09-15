安省不会为亚马逊落户多伦多买单

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据加拿大新闻社报道，安大略省政府表示虽然会考虑提供一些优惠条件，但不会拿纳税人的大量金钱去资助亚马逊公司在多伦多修建其第二个公司总部，因为这对安大略省其他的公司企业不公平。

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多伦多的强项

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上个星期被安大略省自由党政府任命为争取亚马逊落户大多伦多地区筹委会负责人的克拉克Ed Clark表示，大多伦多地区的强项是高质量的劳动人口资源，当然省、市政府也会在帮助亚马逊公司获得建设第二公司总部所需要的地皮方面提供方便。

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世界电商巨头公司亚马逊本月早些时候宣布，要斥资50亿美元在北美选择一个城市建设公司第二总部，在15年之内雇用多达5万名员工，平均年薪10万美元。这个城市不但要有发达的公交系统、而且离国际机场的距离不超过45分钟的行车时间；提供给亚马逊的地皮既要满足亚马逊现在的需要，而且可以满足亚马逊公司在10年内将其第二总部的占地面积增扩到74万平方英尺的需要。

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多伦多竞争亚马逊第二总部面临两大困难 © Frank Gunn/The Canadian Press

两大障碍

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克拉克曾经长期担任加拿大五大商业银行之一的多伦多道明银行的CEO，在2014年退休。他认为多伦多竞争亚马逊公司第二总部主要有两个困难，一是受到压力要提供巨额减免税收的好处以吸引亚马逊公司落户多伦多，第二是美国总统特朗普“买美国货、雇美国人”的政策会对亚马逊公司的选址造成压力。

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亚马逊公司如果选择加拿大城市，等于是把5万个薪酬很好的工作岗位送给了加拿大、而不是留在美国，特朗普政府恐怕不会对此袖手旁观。

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亚马逊公司将在2018年宣布其第二个公司总部将落户北美哪个城市。

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