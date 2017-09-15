资助职业球队不会给城市带来经济好处

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加拿大和美国的许多城市都出钱资助职业球队在自己城市落户，比如冰球队、篮球队、棒球队等。但研究显示，出钱资助职业球队并没有什么经济上的回报。

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据加拿大新闻社报道，最近卡尔加里市职业冰球队火焰队Flames与市政府关于修建冰球馆的谈判在进行了两年的时间后破裂；双方在市政府应该给火焰队修建新冰球馆替代已经34年的老冰球馆的项目多少优惠条件方面谈不拢。

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加拿大卡尔加里大学副教授Trevor Tombe © CBC

加拿大卡尔加里大学副教授Trevor Tombe指出，现有的几个有关资助职业体育球队与城市经济发展关系的研究都得出了同样的结论，这就是城市用提供免费地皮、免除地产税、甚至是用直接提供现金资助的方式吸引职业球队到自己的城市落户，这样做从总体效果来看不会给城市带来经济上的好处。

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Trevor Tombe半开玩笑的说，城市资助职业球队可能只会对当政的市政府官员和政客有好处，至少提供了更多的出镜曝光的机会。

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不过，政府用资助方式拉来职业球队落户可能有城市发展方面的好处。

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Conference Board of Canada的资深研究员 fellow Glen Hodgson指出，埃德蒙顿市政府、埃德蒙顿职业冰球Oilers队和购买门票的冰球迷共同出资6.14亿加元修建的Edmonton Oilers冰球馆，就让埃德蒙顿市中心一个原来衰败的地段恢复了生机；还在冰球赛季给埃德蒙顿市民的脸上增添了不少笑容。

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