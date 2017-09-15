伦敦地铁自制炸弹爆炸，22人受伤

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9月15日上午，英国伦敦的地铁在通勤高峰时段发生自制炸弹爆炸，导致 22 人受伤，在医院接受治疗和护理。

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英国警方已经将此事件定性为 “恐怖事件”，正在进行调查。

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伦敦助理警察总监马克·罗利（Mark Rowley）在一份声明中说，目前有数百名办案警官正在进行紧急工作，查看录像，与证人进行查询，在现场调查。

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加通社报道说，在伦敦地铁 District Line 线路上，一列地铁的车厢突然发出响声和闪光，随后而来的就是数百名乘客冲出车厢和地铁站，纷纷逃命，造成一片混乱。

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马克·罗利（Mark Rowley）说，我们现在的评估是，这是一个简易爆炸装置，大多数受伤的人被“灼伤”。

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© Reuters/Luke MacGregor

英国的国家卫生部门表示，受伤人数为22人，其中18人被救护车拉到医院，还有 4 人自己去了医院。

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（RCI with CBC）

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