加拿大专家：自驾车会减少交通事故死亡人数

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在自驾车的安全问题上，美国政府的最新指南把自驾车的安全责任，更多地放到了自驾车制造公司的肩上，加拿大有专家认为，这种做法是对的。

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加拿大广播公司的 Aaron Saltzman 报道说，加拿大自动车卓越中心（CAVCOE）专门向政府、公立机构、私营企业提供有关自动化车辆的咨询、分析和建议，该中心的保罗·古德马克（Paul Godsmark）表示，特朗普行政当局本周公布的自动驾驶汽车更新安全指南，比奥巴马政府放得更开，看得出特朗普当局渴望表明，政府放松监管，使公司更容易去做自己的事情，消除障碍。

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Automated Driving Systems 2.0 – A Vision for Safety

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© Brian Snyder/Reuters

美国政府本周公布的新指南叫做 “自动驾驶系统 2.0 – 安全观” ，新准则中有一个12 点安全检查表，其中包括要求自驾车能够直接检测出位于前方或附近 “可能影响车辆安全运行的行人、骑自行车者、动物和物体”。

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这个指南还敦促制造商安装一个系统，促使驾驶者即使不需要自己动手，汽车在自动运行，仍然需要把注意力集中在公路上。

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古德马克说，很明显，新的指导方针是在让公司放手干，听起来似乎有些让人害怕，但他认为这可能是最好的决定。

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把交通事故死亡人数减少 90%

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已经有一些研究显示，无人驾驶汽车可以通过消除驾驶错误、超速驾驶和其他不安全的人为行为，把交通事故的死亡人数减少多达 90%。

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古德马克说，各种各样的人为驾驶错误导致车祸，目前美国每年大约有 4万人因车祸死亡，加拿大每年约有 2000 人死于车祸，同时还有许多人因车祸受伤。

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那么，现在的自动化技术还不完善，在多大程度上能够减少车祸受伤和死亡的人数？

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保罗·古德马克表示，我们必须对私营企业投入很多的信任，当你信任科技公司和汽车制造商时，他们就可以更自由地去研究、去工作。

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他说，自动车的安全性与开发商的利益是一致的，因为自驾车的安全不安全，直接影响到开发商的的业务生存。

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他说，所以，开发商是非常有动力去提高自驾车安全性的。

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© Alexandria Sage/Reuters

自驾车来得比你想象的要快得多

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与世界其他地区相比，美国在自动化车辆的研发上远远走在前面，其他国家，包括加拿大在内，在汽车自动化领域仍然处于测试阶段。

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保罗·古德马克表示，全部自动化车辆的到来，将比许多人想象的要快得多。

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他说，在自驾车领域，开发商们正在大步迈进，我估计，在今后两年内，我们就能够在北美公路上看到某种程度的自驾汽车在行驶。

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(RCI wit Aaron Saltzman/CBC)

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