加拿大驻古巴外交人员至少有5人受到神秘“声波袭击”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

CBC引述美联社的最新报道说，自从美国和加拿大驻古巴的外交人员去年报告受到神秘的“声波袭击”，导致他们出现听力损失，头痛和眩晕等症状以来。有更多的人报告是这种“声波攻击”的受害者。加拿大外交官中至少有5人和他们的家庭成员报告受到这种袭击的影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有不愿透露姓名的加拿大知情人士告诉CBC，加拿大这些受害者与美国外交官不同，经过治疗后现在已从初期症状中康复。而21名美国外交官和家属中，有的已经被诊断患有轻度创伤性脑损伤，影响到言语和记忆，还有人听力受到永久性伤害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理去年11月访问哈瓦那 © Canadian Press / Sean Kilpatrick

在哈瓦那的美国和加拿大外交人员是去年底意识到有奇怪事情的。当时有人报告说在家中感到不适，有时会听到大声的磨碎或敲钟的声音，也会感觉到身体的颤动。有时是上床后， 有时是在房子的某些部位。 当他们走出那一受影响的地区后，噪音就消失了，等再回去时却还能感受到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国中央情报局和加拿大皇家骑警的调查人员已前往古巴调查，但迄今未能找到罪魁祸首。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大一名高级外交官说，知道古巴有一个很活跃，有时也很残酷的情报机构。但古巴方面表示，他们没有查到任何针对外交官的声波攻击，至少这个行动没有得到最高层的认可。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个案件中经常被提到的另一个国家是俄罗斯，它在古巴有很大的外交使团，与美国和加拿大的关系不好，也有针对外交人员骚扰的记录。美国国务院指责俄罗斯人在莫斯科曾闯进美国外交官家中，恐吓他们，甚至杀死宠物。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

哈瓦那的攻击似乎是使用了一种大多数人还不知道的先进技术。但到目前为止，调查人员仍然无法确定谁是罪魁祸首。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada