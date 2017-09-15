Photo Credit: CBC News / Kerry Campbell

爱德华王子岛医院展示假肢技师研制出的最新假腿

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 15 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

爱德华王子岛的一位矫形和假肢技术员根据80年代特里·福克斯长跑用的假腿制造出新的更先进的假肢。这位名叫保罗·霍尔（Paul Hoar）的技术员表示，新的假肢展示了技术上发生的剧大变化，也印证了37年前福克斯长跑的意义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

霍尔说：“福克斯当时拖着一条假腿，每天跑一个马拉松。我不知道他是怎么做到的，现在想起来都令人难以置信”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1980年4月12日，福克斯开始他的横穿加拿大的“希望马拉松”长跑。他在三年前18岁时被诊断出患了骨癌，一条腿被截肢以防治癌扩散到身体其他部位。他发起“希望马拉松”长跑为癌症研究筹集资金。从那天在纽芬兰省圣约翰斯开始， 福克斯每天泡一个马拉松， 一直坚持了143天，跑到了安大略省的雷湾。但由于癌症已经扩散到他的肺部，导致健康水平迅速下降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1980年9月1日，他跑了近30公里后， 倒在了路旁。福克斯在1981年6月28日去世。但他开始的“希望马拉松”以他的名义继续进行，参加的人们遍布加拿大，募集的捐款总额达7.5亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC/Randy McAndrew

1980年时，人造膝盖用弹性材料捆扎制成。对于穿着它跑步的人来说，弹性反应较慢， 无法从一步接上下一步。这也导致了福克斯要用好腿跑一步再跳一下的步态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

霍尔说，现代的假肢包括了可以检测人运行时的液压，调整响应速度，以获得更自然的步态。现代化的人造脚掌也不再寻求像真脚，而是一个圆形的钩状物，能把每一步落地后得到的能量传回给跑步者。可当福克斯长跑时，他的假肢迈出的每一步都是能量的损失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

霍尔说：“现在我们已经知道如何做才正确。我们不会去追求看上去多像一条人腿，我们要追求的是能更好发挥作用的假腿”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

按照新方法制造出的两条假肢目前正在夏洛特敦的伊丽莎白医院展出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 人物健康科技

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
国际、政治加专家提醒议会朝鲜导弹威胁， 不要想当然地认为美国会保护加拿大人物、健康、科技爱德华王子岛医院展示假肢技师研制出的最新假腿科技加拿大专家：自驾车会减少交通事故死亡人数国际、政治、科技加拿大驻古巴外交人员至少有5人受到神秘“声波袭击”经济安省不会为亚马逊落户多伦多买单国际伦敦地铁自制炸弹爆炸，22人受伤人物、艺术与娱乐艺术大师科恩回顾展将于蒙特利尔当代美术馆开幕 全球40多位音乐人开唱助阵国际大多地区外国人购房数量下降体育资助职业球队不会给城市带来经济好处动物世界、环境加拿大900多种野生动物中有一半种群数量在减少

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志