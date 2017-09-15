爱德华王子岛医院展示假肢技师研制出的最新假腿

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爱德华王子岛的一位矫形和假肢技术员根据80年代特里·福克斯长跑用的假腿制造出新的更先进的假肢。这位名叫保罗·霍尔（Paul Hoar）的技术员表示，新的假肢展示了技术上发生的剧大变化，也印证了37年前福克斯长跑的意义。

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霍尔说：“福克斯当时拖着一条假腿，每天跑一个马拉松。我不知道他是怎么做到的，现在想起来都令人难以置信”。

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1980年4月12日，福克斯开始他的横穿加拿大的“希望马拉松”长跑。他在三年前18岁时被诊断出患了骨癌，一条腿被截肢以防治癌扩散到身体其他部位。他发起“希望马拉松”长跑为癌症研究筹集资金。从那天在纽芬兰省圣约翰斯开始， 福克斯每天泡一个马拉松， 一直坚持了143天，跑到了安大略省的雷湾。但由于癌症已经扩散到他的肺部，导致健康水平迅速下降。

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1980年9月1日，他跑了近30公里后， 倒在了路旁。福克斯在1981年6月28日去世。但他开始的“希望马拉松”以他的名义继续进行，参加的人们遍布加拿大，募集的捐款总额达7.5亿加元。

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© CBC / Randy McAndrew

1980年时，人造膝盖用弹性材料捆扎制成。对于穿着它跑步的人来说，弹性反应较慢， 无法从一步接上下一步。这也导致了福克斯要用好腿跑一步再跳一下的步态。

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霍尔说，现代的假肢包括了可以检测人运行时的液压，调整响应速度，以获得更自然的步态。现代化的人造脚掌也不再寻求像真脚，而是一个圆形的钩状物，能把每一步落地后得到的能量传回给跑步者。可当福克斯长跑时，他的假肢迈出的每一步都是能量的损失。

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霍尔说：“现在我们已经知道如何做才正确。我们不会去追求看上去多像一条人腿，我们要追求的是能更好发挥作用的假腿”。

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按照新方法制造出的两条假肢目前正在夏洛特敦的伊丽莎白医院展出。

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