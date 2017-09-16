一看就不一样的危险夏令营

一看就不一样的危险夏令营
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专门为孩子们开的危险夏令营

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 16 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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提起夏令营，家长和孩子们想到的是每天玩耍的好日子，但有一种专门给孩子们提供危险环境的夏令营却受到欢迎；家长们觉得这样的夏令营虽然冒些风险，但孩子们能够成熟起来、锻炼了心里素质、并学到一些应对危险环境的技能。

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孩子们要学习独立性和野外生活技巧
孩子们要学习独立性和野外生活技巧 © Submitted by Frans Barnard

危险夏令营

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据加拿大广播公司记者凯瑟琳.巴顿 Katherine Barton的报道，加拿大北方的西北特区首府耶洛奈夫 Yellowknife的这种危险夏令营就很受欢迎，以至于孩子们的家长和不少成人也要求参加给成人举办的危险夏令营。

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耶洛奈夫的这一危险夏令营为期一个星期、由两位英国军队退役军官担任教官，目的是让孩子们了解和掌握在野外自然环境中生活的技巧，锻炼心里和身体素质，培养独立性。

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英国退役军官Graham Mathieson和 Frans Barnard
英国退役军官Graham Mathieson和 Frans Barnard © Submitted by Frans Barnard

这与现代社会中父母对子女过分照顾、不让子女接触大自然和社会中存在的危险环境的养育后代做法是背道而驰的，也与大部分夏令营基本上让孩子们在室内度过夏天的做法大相径庭。

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一位把孩子送到危险夏令营里来的家长说，那种把孩子们关在屋子里的夏令营简直就是监狱。

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英国退役军官

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孩子们要自己动手制作许多东西
孩子们要自己动手制作许多东西 © Submitted by Frans Barnard

夏令营教官之一的弗兰斯Frans Barnard在5年前搬来耶洛奈夫落户，他认为当面对危险和不断变化的情况和问题时，人们需要及时作出相应的决定、而且要承担自己决定的后果；这种决策能力、落实决策的能力和与队友们合作解决问题的能力是一生都会受益的。

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弗兰斯自己曾经在阿富汗战区、尼日利亚和也门等热点地区执行过任务。他和同伴格拉罕Graham Mathieson过去几年为人道救援组织的雇员提供在世界热点地区工作的适应危险环境的培训和技术支援。

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弗兰斯说，他们的危险夏令营给孩子们准备的环境和设计的挑战当然远远比不上在世界热点地区会遇到的危险，但仍然为孩子们提供很具挑战性的环境，让他们能够接触和掌握决策和合作的技能、培养孩子们的独立性。

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弗兰斯他们的危险夏令营每期5天、只收5个年龄在10岁到13岁的孩子。孩子们要掌握的硬技巧包括在没有火柴和打火机的情况下点燃篝火、搭建遮风挡雨的棚子、制作能在水上漂流的木筏、制作能够防身的“武器”；软技巧包括解决团队中的冲突、建立和加强自己的信心，等等。

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母亲们很满意

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弗兰斯强调说，成人们是在课堂里学习这些技巧，而参加他们夏令营的孩子们是在玩耍中掌握这些技巧。

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年轻母亲朱莉Julie Ross把自己10岁的儿子送到危险夏令营，希望她的儿子能够增加独立性和信心。朱莉说现在的孩子去哪里都有父母跟着，孩子们需要有自己的独立性。朱莉说她小的时候去的夏令营不管风吹雨打都在外面活动，但现在耶洛奈夫的夏令营差不多都成了室内夏令营了。

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另一位母亲詹妮弗Jennifer Chiasson把自己三个儿子都送到危险夏令营来培训，她说孩子们从夏令营出来后进步真是太大了，懂得沟通、合作、自信心明显增强了。詹妮弗承认，如果她看到儿子们拿着电钻和电锯制造东西，她会说“太危险了、别动！”

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詹妮弗和丈夫觉得不能让自己太落后，所以报名参加了危险夏令营为家长们准备的为期一天的成人野外生存的竞赛活动。

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