赶紧社交吧，孤独对健康不利

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马可·奥康纳（Marci O’Connor）是加拿大魁北克省的一位单身母亲，住在蒙特利尔以东 30 公里的 Mont-Saint-Hilaire 市，她告诉加拿大广播公司，日常生活中的孤独感使她的自信心受到伤害，她每天都要与这种孤独感进行反反复复的抗争。

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报道说，46岁的奥康纳母语是英语，数年前她搬到了法语区，从而脱离了自己原来熟悉的环境。

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奥康纳有两个儿子，一个15岁，一个17岁，儿子迅速长大，有了自己的活动空间，奥康纳又是一位自雇人士，在家里工作，她越来越感到寂寞。

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Marci O’Connor © CBC

她说，我发现自己越来越不愿意外出，不愿意参加活动或者做些事情，要做点事情，先在心里问自己好半天。

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心理学家们说，过度的独立、不依赖别人，反而会带来坏处，导致一个人的孤独处境。

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本月早些时候，加拿大统计局发布了2016年人口普查的新资料，显示出加拿大家庭结构的迅速变化，现在加拿大有28.2% 家庭 是只有一个人。

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社交把早期死亡风险减少 50%

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美国心理学家杂志 （American Psychologist）出版了犹他州 Brigham Young University 心理学教授朱利安·霍尔特 – 伦斯塔德（Julianne Holt-Lunstad）的研究报告，报告说，人们与社会的联系应该被列入公共卫生的重点日程。

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她表示，一个人与社会有联系，可以把早期死亡的风险降低 50%，孤独给人带来严重伤害。

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霍尔特 – 伦斯塔德（Holt-Lunstad）在接受加拿大广播公司的采访时说，孤独给人带来的伤害，就相当于一个人每天吸了多达15支烟，孤独给人带来的风险要超过喝酒、不活动、肥胖的风险，甚至超过了空气污染的风险。

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她接着表示，之所以孤独和社会隔离尚未成为被公众重视的焦点，因为这还是一个模糊的术语，定义不清。

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与人相处的好处

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多伦多 Baycrest Health Sciences的Rotman 研究所临床心理学家和老年学家纳尔森·卡特里（Nasreen Khatri）医生说，随着人口老龄化，孤独和社会隔离的现象将越来越严重。

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© Pedro Ribeiro Simoes/Flickr

卡特里说，从身体上来说，周围的人会改变我们的皮质醇或应激激素水平。社会关系对人是有保护性的，有别人在，会有助于我们维持健康的饮食习惯，加强锻炼，共享愉快的活动，这些对增强身心健康都是有利的，而且同时还能抑制负面行为，比如看太多的电视。

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有意识加强社交

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卡特里建议说，人们应该：

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意识到自己生活中的孤独境地；

有意识地加强社交；

如果需要搬迁到新的地方，应提前为社会环境的改变作出计划，到了新地方会主动去结识新的朋友；

注意不断维护自己已经建立的社交关系。

帮助别人就是帮助自己

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为了走出孤独境地，魁北克省妇女马可·奥康纳通过Facebook 认识了住在附近的一位患有慢性病的妇女，她主动去帮助这个妇女清理家居，从而也慢慢成了朋友，现在两个人经常在一起研究菜谱，常常走动。

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奥康纳说，许多人都不愿意谈论自己的孤独感，其实这是确实存在的问题。

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（RCI with CBC）

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