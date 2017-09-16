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移动时代催化，谷歌成为媒体内容分发中心

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 16 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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作为搜索巨头的谷歌在媒体内容的影响已经从简单提供关键词搜索和直接链接走向真正的内容分发。也就是说谷歌控制着内容的组织、筛选和再呈现的过程。媒体之间内容边界在消融，而分发中心的权利急剧膨胀。

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内容分发是大生意

如果说Web时代的开放式内容结构造就了谷歌搜索的成功，那么移动手机时代以App为基础的封闭式内容结构会将内容分发中心的权利上升到极致。谷歌踩着它在Web时代积累的搜索财富，也在移动手机时代充当着内容分发中心的角色。他对内容的控制和影响只会比搜索时代更大、更隐蔽。

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在移动手机的平台，媒体被读者发现的渠道除了自己建App外，就必须依赖其他的媒体内容分发App。在App泛滥的现在，人们越来越多地依赖几个大媒体App作为自己的内容获取渠道。而内容分发的背后的根本动力是媒体赖以生存的广告收入来源。

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谷歌安卓平台是内容分发的基础

谷歌对内容分发的掌控的基础是它成功地在移动时代建立了自己的安卓系统统治地位。没有安卓系统，谷歌就不可能将App发展的方向朝着有利于自己的方向推进。

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事实上，谷歌已经在准备App后时代，也就是逐渐将过于庞大和影响用户体验的App世界隐藏，使安卓平台成为卡片式的推送的中心，也就是将安卓变成一个包罗万象的巨型App。在卡片式的推送时代的内容领域，哪家媒体能上，不能上将更加在谷歌算法操控之下。

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Google 报亭已默默达到10亿下载 ©  Google

谷歌在视频、文字+图片和音频领域各有分发中心

谷歌的移动内容分发中心是通过视频、文字+图片和音频几个媒体领域的多年经营建立的。

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在视频领域当然是无可匹敌的 YouTube平台。最近的一次改版使YouTube更加像一家网络视频电视台的方向靠近。最近的新闻是YouTube在悄悄测试“Breaking News”爆炸新闻的频道。这种频道体系使YouTube里你家的数字电视已经不再需要有线网络。

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谷歌的文字+图片，也就是杂志类型的阅读媒体是通过Google Newsstand也就是“谷歌报亭”的形式建立的。虽然不做声张，Google Newsstand App的全球用户已经达到10亿。从新闻到兴趣类杂志，它上面的内容包罗万象，想在手机上阅读新闻的人除了Google Newsstand 已经不需要打开其他媒介App。

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而音频方面，谷歌依赖的是谷歌音乐 – Google Music。Google Music上的内容已经远远超过了音乐内容，它提供的是大量音频Podcast的内容和频道。在加上智能语音系统例如Google Home的支持，谷歌在音频领域也在扮演主要出口的角色。

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AI人工智能给的内容分发想象无数

谷歌目前内容分发算法的背后就是AI人工智能对读者使用习惯的分析和针对性内容。在内容分发领域将用户紧紧抓住的秘诀就是按照用户兴趣提供内容，而这需要大数据和智能分析。

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除此之外，AI人工智能给谷歌带来了在自动翻译、语音识别、图像和视频自动识别上的历史性的提升。而这些领域几乎每一个都能在媒体内容上发生影响。

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移动时代催生的内容中心

谷歌成为内容分发的中心，并不是谷歌自己想不想做的问题。移动平台的内容分发同时也是和社交媒体，乃至即时通讯直接相关的，这也就是为什么从facebook到微信都在内容分发领域发力，阻击其他内容分发中心的发展。

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对于普通用户而言，内容分发带来的是讨喜的内容同时也是眼界的限制。对于媒体单位而言，内容分发是媒体在内容阶梯上继续的无奈下滑。

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