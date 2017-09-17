中文部周日网络广播（2017年9月17日）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位网友好，这里是我们周日网络广播节目。我是亚明，今天和我一起在播音室里的还有两位，方华和沈二。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是：China@rcinet.ca，我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也欢迎您关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的 Facebook： 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在每星期五北美东部时间上午10点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们请节目制作人介绍在本星期制作的5篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期是联合国“原住民人权宣言”发布10周年， 我们做了几篇报道，诸如蒙特利尔换市旗，加上了原住民图案等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

参议员放横炮：土著人应该被同化

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近多次发表有争议言论的保守党参议员琳恩.贝雅克（Lynn Beyak）再次大胆发声，要求废除印第安人法案，用主流社会的文化和生活方式同化印第安人，并说这才是根本解决土著人问题的办法。贝雅克在今年夏天去北部地区，与多个土著人社团进行了交流，她现在认为，真正解决加拿大土著人问题的治本清源办法是，土著人放弃其土著人身份卡、领取加拿大护照成为真正的加拿大公民、换取加拿大政府提供的一次性补偿，具体补偿数额由印第安部落与有关政府谈判决定，通过财政赔偿而一劳永逸的解决土著人部落与加拿大政府之间的土地所有权争议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

贝雅克参议员的这些建议在一片政治正确的高调中真的够大胆。加拿大作为一个移民国家，不光有原住民问题， 也有移民带来的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华的中文招牌问题没用立法就妥善解决了

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华争论了多年的商业招牌上只有中文而没有英文的问题终于得到了妥善解决。列治文市议会这个星期通过投票表决做出决定，鼓励和倡导商业广告牌上有英文，所占的比例至少要达到50%。不必采用立法手段。市议员德里克·党（Derek Dang）说，因为市政府在“倡导商业招牌上使用英语的方法已经产生了很有效，根本不需要为此制定专门的法规了。我认为我们走在正确的轨道上”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谷歌已经超越搜索，成为媒体的内容分发中心

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© GI / Ethan Miller

作为搜索巨头的谷歌在媒体内容的影响已经从简单提供关键词搜索和直接链接走向真正的内容分发。也就是说谷歌控制着内容的组织、筛选和再呈现的过程。媒体之间内容边界在消融，而分发中心的权利急剧膨胀。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多海岛度假花纳税人的钱少申报70%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多在2016年圣诞节假期接受一名朋友的邀请到加勒比海的一个岛屿度假，而享受了几天阳光后就一直有阴影笼罩着他，当时就有媒体质疑和批评他。 而此事到现在还没完， 最近又有CBC记者报道说， 他那次度假花费纳税人的钱比原来上报议会的钱要高得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

我们的一位网名叫“古土”（不是故土）听友跟贴说：“我感觉在这件事上他不诚实。 其实可以和华人商人晚宴联系起来看， 这个人并不像他自称的那么廉洁”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

小心了，加拿大有人用假文凭干坑人的事

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司“商业市场”电视专栏节目在最近的调查报道中揭露了加拿大存在的假文凭现象及其带来的危害。这些假文凭的持有者中有护士、工程师、也有咨询顾问和其他专业人员，他们威胁着加拿大人的健康和福祉。此项调查期间就发现有800多加拿大人的文凭是假的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

Facebook-脸书 直播

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

一周图片报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada