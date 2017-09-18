加拿大会为缅甸难民敞开大门吗？

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在缅甸军队连续军事清剿的情况下，几十万罗兴亚穆斯林民众逃离他们在缅甸的家园涌入孟加拉国避难，联合国秘书长古特雷斯在回答记者问题时说，如果三分之一的罗兴亚穆斯林民众被迫逃离家园，除了用“种族清洗”这个词难道还有更贴切的词语吗？

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种族清洗

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加拿大外长弗里兰德说缅甸似乎在发生种族清洗 © CBC

据加拿大广播公司记者Shanifa Nasser的报道，加拿大外交部长弗里兰德女士周末在多伦多参加民众声援罗兴亚难民的集会上发言时表示，根据目前所获得的消息，缅甸发生的事情很像是种族清洗，这是加拿大所不能接受的。

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加拿大外长弗里兰德虽然没有像联合国秘书长古特雷斯那样肯定的说针对缅甸罗兴亚穆斯林民众的是种族清洗暴行，但她使用的词语已经是外交辞令中比较严厉的字眼了。弗里兰德表示加拿大政府会向缅甸公民领袖昂山素季表示加拿大对缅甸军队种族清洗暴行的强烈谴责、并会要求昂山素季公开谴责缅甸发生的种族清洗暴行。

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昂山素季已表示不会参加今年的联大会议 © CBC

弗里兰德说加拿大政府将在本星期联合国大会上提出缅甸罗兴亚难民问题。

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联合国大会

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但缅甸公民领袖昂山素季已经表示，她不会前往纽约参加联合国大会。

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昂山素季不但是诺贝尔和平奖获得者，而且被加拿大授予荣誉公民。一些加拿大人呼吁取消授予昂山素季的加拿大荣誉公民称号。

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多伦多民众示威抗议缅甸政府军的种族清洗暴行 © CBC

缅甸政府的说法

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到目前为止缅甸政府的说法是，缅甸军队是在受到罗兴亚穆斯林恐怖武装袭击后而采取的军事反击行动，目的是为了剿灭穆斯林恐怖主义武装势力，那些逃离罗兴亚地区的是恐怖分子和支持恐怖分子的人。

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根据国际人权组织“人权观察”提供的卫星图像，仅罗兴亚穆斯林民众居住的一个村庄就有约7百户民宅被焚毁。

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自8月份以来，缅甸政府军的进攻行动已迫使约40万罗兴亚难民逃离家园，大量难民涌入孟加拉国境内。

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罗兴亚穆斯林难民问题其实已存在多年，加拿大近年来也接纳了一些逃到孟加拉国避难的缅甸罗兴亚穆斯林难民。

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加拿大接收的罗兴亚穆斯林难民Farid Ullah © CBC

加拿大与罗兴亚难民

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参加周末在多伦多举行的要求缅甸政府停止迫害罗兴亚穆斯林民众示威集会的青年男子乌拉赫Farid Ullah说，他还是婴儿的时候就被父母抱着逃离缅甸到孟加拉国的罗兴亚难民营避难，在难民营呆了14年；他和家人是加拿大政府接纳的第一批罗兴亚难民；他们现在虽然生活在加拿大这样和平和安静的国度，但8月份以来听到缅甸发生的针对罗兴亚穆斯林民众的大规模暴行让他们感到悲愤，他的兄弟姐妹在加拿大不愁吃穿、但成千上万在缅甸和在孟加拉国难民营的罗兴亚难民却是食不果腹、衣不蔽体。

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乌拉赫要求加拿大政府像2015年大量接纳叙利亚难民那样敞开大门接纳缅甸罗兴亚难民，并帮助在缅甸和孟加拉边境建立安全区，以帮助缅甸罗兴亚难民逃离死亡、在安全区暂时栖身。

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先例

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加拿大与缅甸虽然相距万里、又有太平洋相隔，但以前已有过加拿大敞开国门接纳东南亚国家难民的先例。在上个世纪70年代美国军队放弃南越、北越军队拿下西贡、大量越南难民乘船逃离南越的情况下，加拿大政府就曾经以人道救援的理由接纳了大量越南船民。

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RCI with CBC

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