今年加拿大这个地方多次地震

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据加拿大广播公司报道，星期六下午加拿大不列颠哥伦比亚省与育空特区交界、并靠近美国阿拉斯加州Skagway的地区发生5.1级地震，震中距育空特区首府白马市116公里。

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虽然白马市居民有震感，但没有人员或财产损失的报道。

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5月初同样的地区连续发生两次6级以上地震 © CBC

4个多月前的5月1日早晨，同样的地区在两个小时之内发生两次里氏震级6.2和6.3级地震，随后还发生十几次有感余震。

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地震专家们指出，太平洋北美大陆沿岸地区，从墨西哥、美国加利福尼亚州到加拿大不列颠哥伦比亚省、再到美国的阿拉斯加州，都属于地球上地震多发的太平洋地震带；而北美大陆太平洋沿岸地区发生里氏震级8级以上大地震的可能性已经很高。

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