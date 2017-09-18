心疼：谁把这么多龙虾扔了？

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北美龙虾个大肉多，不但是加拿大人喜爱的美食，最近几年也开始在中国大陆市场热销。

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但上个星期在加拿大大西洋沿岸新斯科舍省的Weymouth地区却发生有人把几十只龙虾扔到树丛里抛弃的奇怪事情。

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据加拿大广播公司记者Anjuli Patil的报道，加拿大联邦政府海洋渔业部正在调查这一事件。

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被扔掉的龙虾中有许多是还未成年的母龙虾 © Stephanie Blanchet/Radio-Canada

Weymouth虽然属于加拿大海洋渔业部划定的第34号龙虾捕捞区，但只准许在每年的11月底到第二年的5月底期间捕捞龙虾。

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当地渔民Jody Smith说，他对发现这么多龙虾被人抛弃在小树丛并不奇怪，这样的事情时有发生；被扔掉的龙虾是捕捞上来的当天就被扔掉的，因为它们个头太小、硬壳还没有长成、在运输过程中会死掉。

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Jody Smith痛心的指出，被扔掉的龙虾中不但都是未长成的幼年龙虾，而且有许多是母龙虾；加拿大政府渔业部禁止在这个时间捕捞龙虾是有道理的，因为现在正是龙虾脱下旧壳长新壳的时候，也是龙虾的繁殖季节；但总是有人到黑市出售违禁打捞的龙虾谋利。

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一天捕捞5、6百磅的龙虾不是难事，一磅卖上5块钱、一天就差不多是3千块钱，这是很容易挣的黑钱。

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Jody Smith等当地渔民强烈要求加拿大联邦政府渔业部采取有效措施禁止非法捕捞龙虾的行为。

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