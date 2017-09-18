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多伦多到蒙特利尔 39分钟？未来的超速客运项目

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 18 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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39 分钟就能从多伦多到蒙特利尔？听起来不可思议。

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不过，Hyperloop 这一听起来很“未来”的交通工具似乎正在一步步走向现实。

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Hyperloop One 公司在上周公布了 10 个获选路线项目，多伦多 – 渥太华 –  蒙特利尔的项目是加拿大的唯一赢家。

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© hyperloop

“Hyperloop” 

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“Hyperloop” 的原理是磁悬浮加上真空模式，在一个真空管道里，把装载有乘客的“梭子”从一个目的地发射到另一个目的地，由于消除了空气阻力和摩擦力，从而使 “梭子车厢” 可以以接近声速的速度行进。

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特斯拉公司和 SpaceX 公司的首席执行官艾隆·马斯克（Elon Musk）在2013年引进了这一超速交通概念，并鼓励人们和公司把理论落实到实践中。

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一家名为 Hyperloop One 的公司（与马斯克无关）正在努力将这个概念商业化。

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该公司于 2016 年 5 月在全球提出挑战，呼吁人们提出提案竞争，把这个超级高效网络落实到现实生活中，该公司表示，总共约有 2,600个团队参加竞争，提出了提案。

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加拿大的冠军

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上周四 ，Hyperloop One 公司从35个入围项目中公布了10个获选提案，多伦多渥太华 – 蒙特利尔路线是唯一的加拿大冠军。

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© Hyperloop

这个提案声称，乘坐 Hyperloop ，从多伦多到渥太华 27分钟，从多伦多到蒙特利尔 39分钟，而从渥太华到蒙特利尔只需要12分钟。

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要知道，现在开车从多伦多到蒙特利尔至少要5个半小时。

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加拿大的路线项目是由一个名叫 HyperCan 的团队提出的，根据  HyperCan 网站的介绍，该项目由美国跨国公司 AECOM 领导，这个跨国公司也参与了渥太华轻轨系统的建设。

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那下面呢？

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接下来，Hyperloop One 公司将与10个被选中的团队合作，进行进一步验证，分析他们的建议，并为交通路线和走廊提供初步的乘客流量预测，制作业务案例和初步技术分析，根据乘客的需求进行调整。

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Hyperloop One 的首席执行官 Rob Lloyd 在发布新闻时说，在全球范围内进行挑战的成果远远超出了我们的预期，人们显示出很大的兴趣，这10 支被选中的队伍都有独特的优势，来展示如何缓解当地严重的交通问题。

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其他获选路线

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墨西哥：墨西哥城 – 瓜达拉哈拉 （Guadalajara.）

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美国：芝加哥 – 哥伦布 – 匹兹堡

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美国：达拉斯 – Laredo  – 休斯顿

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美国：Cheyenne  –  丹佛 –   Pueblo

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美国：迈阿密  – 奥兰多

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印度：班加罗尔（Bengaluru） – 金奈 （Chennai）

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印度：孟买 – 金奈

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英国：爱丁堡 – 伦敦

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英国：格拉斯哥 – 利物浦

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