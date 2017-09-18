谁将在下次大选时代表新民主党挑战特鲁多？

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加拿大新民主党的12万4千名党员星期一（9月18日）开始投票选举新党魁。第一轮投票的结果将在两星期后揭晓。在刚刚过去的周末，四位候选人进行了最后一次争取选票的比拼。

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角逐新民主党领袖职位的四名候选人 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 贾格米特.辛格（Jagmeet Singh）：38岁，律师出身，来自安大略省。唯一一个有色少数族裔候选人，也是唯一一个来自省政坛、不是联邦议员的候选人。 查理.安格斯（Charlie Angus）：54岁，来自安大略省，从政前是歌手，记者和作家，2004年当选进入众议院。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 妮基.艾什顿（Niki Ashton）：35岁，来自曼尼托巴省，2008年当选进入众议院。唯一一名女性候选人，有一半希腊血统。她出生在一个新民主党人家庭，父亲曾在曼尼托巴省新民主党政府中担任内阁部长。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 吉.卡龙（Guy Caron）：49岁，经济学家，来自魁北克省。2011年当选。

辛格目前领先

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虽然辛格在联邦政坛是新面孔，但是他在过去几个月里不论是支持率还是筹款额都一路领先。这个“出头鸟”的位置使他成为其他三位候选人的攻击目标。

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按照CBC记者Aaron Wherry的概括，艾什顿说辛格发展的新党员人数虽多，却只来自寥寥几个选区。安格斯一方面指出他获得的巨额捐款多半来自同一个城市，另一方面话里话外暗示，他还没进众议院的门呢，如何领导一个联邦政党？

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而卡龙对辛格的优势是魁北克省。新民主党的44个众议院席位有16个来自该省，其重要性不言而喻。这个新民主党的重要据点对卡龙来说是本乡本土，对辛格来说却完全陌生。更有甚者，辛格的锡克族包头和佩刀可能成为他和许多魁北克选民之间的障碍。

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卡龙在周末的候选人演讲中宣称，要赢得加拿大必须先赢得魁北克，而他是争取魁北克选民的最佳人选。

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要和特鲁多比“进步”

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他们四人中无论谁成为新民主党领袖，都将面临一个挑战：和一个以“进步”自居的总理比谁更进步。特鲁多领导的自由党政府可以说是自七十年代以来立场最左倾的联邦政府。它给新民主党这样一个左翼政党留下的表现空间实在不多。不左和执政党拉不开距离。但如果太左，选民又会掉头而去。

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在周末的候选人演讲中，四个候选人各自强调了手中的王牌。如果说卡龙的王牌是魁北克的话，来自安省北部的安格斯的王牌则是“草根”。他认为，新民主党必须和基层的党员及支持者重新建立紧密联系，而他是领导这项工作的最合适的人选。

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他还承诺在众议院为原住民社区，学生和老年人发声。

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艾什顿：80后将是2019年大选的最大选民群体

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艾什顿认为，她所属的80后一代人是“有史以来最进步的”，他们也将是下一次大选的最大票仓。她提出的具体设想包括全国性托幼服务和免费大学教育。她也明确表示反对输油管建设项目。

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辛格在演讲中谈到自己的贫寒出身和饱受种族歧视的青少年时代。他说，这使他决心反抗所有不公，他相信和他拥有同样价值观的选民不会因他的包头排斥他，因为他的宗教信仰和这些价值观并不相悖。

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他还表示，如果当选为新民主党领袖，他将首先走访全国各地，而不是忙着为进入众议院做准备。

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在9月初的一次竞选集会上，一个抗议者把辛格当成穆斯林，激动地对他横加指责。辛格的冷静应对获得了许多人的赞扬，视频迅速流传，使他一度成了网红。他事后表示，他不愿意当场声明他并不是穆斯林，因为即使他是穆斯林，仇恨也是不可接受的。

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（RCI with CBC）

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