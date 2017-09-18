英国首相访问加拿大，谈脱欧公投后与加拿大的双边贸易

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英国首相泰蕾莎.梅（Theresa May）星期一访问加拿大。她在和加拿大总理特鲁多举行会晤后表示，英国和加拿大的自由贸易协定将以加欧自由贸易协定（CETA）为基础。

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英国是加拿大在欧洲的最大贸易伙伴国。但是在英国脱欧公投后，加拿大和欧洲签署的自由贸易协定将不再包括英国。这意味着双方要重新开始谈判。泰蕾莎.梅表示，她的政府将成立一个工作小组，和加拿大方面就自由贸易协定进行磋商。

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加拿大和欧盟在经过好几年艰苦的谈判后，终于在今年二月签署了自由贸易协定。该协定从本星期四开始生效。

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（RCI with CBC）

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