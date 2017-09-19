特鲁多在联邦议会为自由党税改计划辩护

特鲁多在联邦议会为自由党税改计划辩护
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争当旗手：自由党和保守党谁代表中产利益？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 19 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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由于中产阶层是加拿大社会的主要力量，所以加拿大的政客们把维护中产阶层的利益常常挂在嘴边。

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中产阶层

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最近围绕是否应该修改加拿大税法，堵住医生和高收入自雇人士用成立有限公司的办法把个人收入变成公司收入以少交税的漏洞，自由党领袖特鲁多与保守党领袖谢尔在议会唇枪舌剑互相攻击，都把自己说成是维护中产阶层利益的旗手。

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保守党领袖谢尔猛轰特鲁多在扼杀创业者的积极性
保守党领袖谢尔猛轰特鲁多在扼杀创业者的积极性 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

据加拿大广播公司记者维利 Aaron Wherry的报道，在联邦议会的质询时间里，保守党领袖谢尔首先开火，说他在夏天议会修会期间遍访加拿大各地，与普通民众交谈后得出的结论是，加拿大人不是逃避交税的人，作为联邦政府总理的特鲁多应该知道这一点；许多加拿大人是冒着风险用自己的房屋作抵押从银行贷款来实现自己的创业想法、而且通过雇佣人手为社区提供了就业机会，追着这些人让他们多交税难道是在帮助这些谋生不易的创业者吗？

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创业积极性

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谢尔的言外之意是，特鲁多政府要修改税法、禁止医生和自顾人士用成立公司的办法处理税务，不但是把医生和经营小生意的人士当成逃税者对待、而且是在扼杀创业者的积极性。

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特鲁多强调自由党政府税改的目的是让税收变公平
特鲁多强调自由党政府税改的目的是让税收变公平 © Canadian Press

自由党领袖特鲁多对此的回答是，自由党政府从来没有把加拿大人当作逃税者，问题不在加拿大纳税人身上、而是加拿大的税法需要改革；加拿大现在的税法准许高收入加拿大人用成立有限公司的方式合法的减少自己需要缴纳的税，而广大的中产阶层打工者却不能这样做，这是不正确、也是不公平的。

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女医生

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保守党领袖谢尔则继续指责自由党是在打击辛苦创业的加拿大人和那些辛苦工作并准备生孩子的女医生们。谢尔说，一个机械技师可以通过成立有限公司而少交的税用来投资购买新的机械设备、增雇工人，而自由党政府的税改措施会让这样打算扩大经营的机械技师的投资计划成为泡影。此外，加拿大许多开诊所的女性医生没有产假保险，所以需要自己攒钱应付生孩子休产假期间没有收入的问题。

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特鲁多对于保守党领袖谢尔上述指责的回答是，保守党到处挑动医生们反对自由党政府的税改方案，保守党捍卫现有让高收入医生们比中等收入的护士们少交税的税务制度，这是不公平的。

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财长莫尔诺说税改措施仍处于征求意见的阶段
财长莫尔诺说税改措施仍处于征求意见的阶段 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

公平税收

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特鲁多反唇相讥保守党过去当政十年实行让高收入加拿大人少交税的制度，这不利于经济发展、不利于中产阶层；现在作为反对党，保守党继续反对自由党政府要实现社会公平的税改措施。

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加拿大高收入自顾人士用成立有限公司的办法把自己的收入变成公司收入，用给家人支付工资的办法减少收入、增加账面成本；用把个人收入变成公司收入的办法减少税务负担，因为公司所得税要明显低于个人所得税。

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虽然自由党和保守党都宣称自己才是保护中产阶层利益的政党，但自由党的宣传似乎更加侧重要通过税改措施实现社会的公平、让加拿大社会1%的高收入群体多交税、同时降低广大中产阶层加拿大人的税务负担；而保守党的宣传则似乎更侧重保护创业者的积极性、鼓励能够提供就业机会的创业行为。

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