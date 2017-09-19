好莱坞名导演投资加拿大萨省农业

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加拿大新闻社报道说，拍摄过泰坦尼克号和阿凡达这样好莱坞大片的加拿大知名导演卡梅隆James Cameron和妻子宣布成立名为Verdient Foods的公司，在萨斯喀彻温省萨斯卡通市西南部的小镇Vanscoy投资建设一个从有机方式种植的豌豆中提取蛋白质的食品加工厂。

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阿凡达和泰坦尼克号是卡梅隆导演的好莱坞巨片 © AP Photo/20th Century Fox

卡梅隆不无骄傲的说，建成投产后他投资的这个公司将成为北美大陆规模最大的从有机豌豆中提取蛋白的工厂；该工厂生产的蛋白将被提供给加拿大和世界的一些食品公司生产健康食品。

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卡梅隆认为，他们夫妇之所以愿意投资植物蛋白提炼工厂，是因为他们在经过仔细思考后决定积极投身于素食运动、只吃植物蛋白而远离动物蛋白。

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萨省省长瓦尔和卡梅隆夫妇出席记者招待会 © Don Somers/CBC News

虽然卡梅隆没有直接指责北美多年来盛行的机械化养牛业，但他对现在这种大规模机械化的肉食产业链对环境带来的负面影响感到关切，认为人类其实离开动物肉也能生活。

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不过卡梅隆认为，加拿大的肉牛农场主们至少目前用不着担心自己的前途，因为世界对各种食品的需求在不断增长。

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萨斯喀彻温省省长瓦尔也表示，植物蛋白行业与动物蛋白行业可以共同繁荣，因为世界人口中既有吃肉的群体也有素食群体。

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卡梅隆虽然没有透露他拿出多少资金投资于萨斯喀彻温的这个豌豆蛋白提炼加工厂，只是说“钱数不少”。

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