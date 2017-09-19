加拿大与中国和香港被划归为哪一类？

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加拿大新闻社报道说，最新的一项国际研究报告警告说，加拿大、中国和中国下属的香港特别行政区的银行系统由于债务负担过重而处于高风险境地。

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世界银行下属的国际结算银行发表的这一研究报告说，上述三个经济实体的负债与国民生产总值GDP的比例之高已经显示出预警信号。

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加拿大人爱借贷其实是有苦难言 © CBC

根据国际结算银行第二季度的统计数字，加拿大信贷与GDP之间的缺口比其长期平均水平高出11%、中国信贷与GDP之间的缺口比其长期平均水平高出22%、而香港的这个数字更是高达35%。

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具体来说，加拿大和香港银行系统的主要风险来自已经超过警戒线的过高房地产价格。

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上个星期，加拿大统计局公布的数字显示，到今年第二季度末，加拿大人平均负债与可支配收入的比率已经达到167.8%的创纪录水平。也就是说，加拿大人钱包里每一块钱就有1.68加元的债务。

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