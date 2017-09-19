道指刷新高，加元回落

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

周二（9月19日) 上午，1 加元兑 81.37 美分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近来，随着加拿大央行加息和石油复苏，加元一路走高，周一（9月18日）曾一度达到82.89美分，但在加拿大央行副行长的一番讲话后又下跌至81美分多一点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大央行副行长蒂莫西·莱恩（Timothy Lane）星期一说，加元的高低将是央行决定未来利率的因素之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年加拿大央行已经两次加息，在第二季度 GDP增长 4.5% 的数据出来后，央行于9月6日把基准利率提高到 1%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

石油也正在复苏，目前每桶的价格盘旋在50美元上下。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不同看法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前专家们对加元的走向有不同看法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上周，Scotiabank 预计，到 2018年底，加元将升至87美分，而摩根大通预计在2018年年初，加元会升至86美分。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但 CIBC 则强调，加元上升面临几个阻力，包括 NAFTA 重新谈判，以及加元上扬对贸易的威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，美股近来连续刷新历史高位，本周一继续创历史新高，道指收于 22,331.35 点，升 63.01点；标准普尔500指数也创历史新高，收于 2,503.87点，升3.64点；纳斯达克综合指数收盘于6,454.64点，升6.17点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CBC )

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada