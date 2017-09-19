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特鲁多：我们不会和正忙着告我们的公司（波音）做生意

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 19 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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在美国波音公司和加拿大庞巴迪公司的争端中，加拿大总理贾斯汀·特鲁多正式放了话，他说加拿大政府不会和一个正忙着起诉加拿大公司的企业做生意。

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这是自今年早些时候波音公司对其竞争对手庞巴迪公司发起投诉以来，加拿大官方针对波音发出的最强措辞。

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特鲁多本周一在议会山与英国首相特蕾莎·梅举行的联合新闻发布会上说，“我们当然把波音公司的 “超级大黄蜂” 视为采购新型战机计划的一个重要部分”。

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“但是，我们不会和一家正忙着告我们、并想让我们航空航天业雇员失业的公司做生意”。

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18架 “超级大黄蜂”

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加通社报道说，很明显，要是波音公司不让步，加拿大自由党政府真有可能不再购买波音的18架 “超级大黄蜂” 战斗机。

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加拿大正在更替老旧的 CF-18 战斗机队，总共需要购买88架新飞机。

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去年加拿大政府提出拟购 18架 波音“超级大黄蜂”战斗机 （ Super Hornets）的要求，但自从 5 月份以来，这个计划似乎有些搁浅，因为美国航空航天巨头波音公司对总部位于蒙特利尔市的庞巴迪公司提出了贸易投诉。

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波音公司认为，庞巴迪获得了加拿大政府的补贴，以不公平的低价格向美国的航空公司出售其 C 系列 （CSeries）客机 ，并表示这种情况影响长期的经济健康。

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63 亿加元的交易

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上个星期，美国国务院已经为加拿大的这笔采购开了绿灯，国务院向美国国会建议，这笔交易有利于北约盟友，有助于加拿大提高其军事能力。

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这笔交易估价为 63 亿加元，显然，如果加拿大不从波音购买这批飞机，波音公司也损失不轻。

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超级大黄蜂 © Hamad I Mohammed/Reuters

纠纷升级

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加拿大联邦政府和波音公司一直在秘密谈判，试图找到解决方案，但 8月份谈判中断，此后这一争端已经公开化，而且戏剧性地升级。

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加拿大总理特鲁多说，我们将继续为庞巴迪生产的优质飞机 CSeries 撑腰，继续为保护就业机会说话。

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波音公司星期一也发布了一份声明，指责庞巴迪公司在C系列 “在市场上销售不佳”之后，以 “荒谬的低价” 卖给美国的航空公司。

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这份声明说：“没有人说庞巴迪不能在世界上的什么地方销售飞机，但销售必须按照全球接受的贸易法规进行，… 公平竞争的环境是所有人的共同利益，这就是这个争议的所在”。

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美国商务部目前正在调查波音的投诉，预计在下周 （9月25日）公布其初步调查结果，对庞巴迪不利的调查结果有可能会导致罚款或关税。

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（RCI with CBC , CP）

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