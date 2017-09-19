事与愿违：加拿大政府的护照办理现代化项目既超支又延期

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加拿大政府的护照办理现代化项目原本是为了省时省钱，但现在事与愿违，成为继公务员工资发放系统、电邮处理系统和统一服务系统后的又一个既超支又延期的政府高科技项目。

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加拿大联邦政府2013年12月批准该项目时，计划耗资1亿零120万加元，在2018年6月以前完成护照办理发放系统的现代化。但是CBC记者Dean Beeby通过加拿大信息公开法查到的内部文件显示，该项目将耗资至少1亿7600万加元，并且不可能按期完成。

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不过和其他几个项目不同的是，护照办理系统现代化项目的超标成本不需要从政府税收里出，而是由办护照的人买单。2013年以前，办理护照的手续费是87加元。2013年推出的五年护照收费120加元，十年护照的手续费为160加元。

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结果是，2015-16财政年度（能够查到的最新数据），移民部在护照发放上有2亿5300万加元的盈余。

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不过，由于持有十年护照的人增加，需要延护照的人减少，这笔盈余将会迅速缩水。当时想到通过系统现代化来省钱，也是为了度过这个预计将在2018年到2023年期间出现的难关。

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（RCI with CBC）

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