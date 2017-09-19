让盲人重见光明：采访加拿大华裔眼科医生钱昕雅

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蒙特利尔市的法语《新闻报》有一个《每周人物》专栏。上个星期入选的是蒙特利尔大学的华裔眼科教授和医生钱昕雅。实际上，32岁的钱医生在2012年已经当过一次“每周人物”了。那一次是因为她获得了当年的魁北克杰出青年奖。

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这一次入选，是因为她与同事合作，成功地进行了魁北克省首例“仿生眼”手术，让一个失明的母亲第一次看见了自己出生已两年的孩子。她星期二（9月19日）接受了本台采访。

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钱昕雅出生在中国，6岁时随父母前往法国，几年后迁居蒙特利尔。她毕业于麦吉尔大学医学院，后来又去哈佛深造。她说，当医生是她从小的向往。她小时候经常跟着当耳鼻喉科医生的母亲去医院，对那个环境非常熟悉，而且觉得医治病人是一个很了不起的职业。

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虽然小小年纪就离开中国，但是钱昕雅的中文却很流利。她说自己一直在家里跟着父母学习，另一方面对语言有兴趣。除了英语、法语和中文以外，她还学了意大利语、德语和西班牙语。

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