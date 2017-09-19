夏时制废不得；阿尔伯塔省议会委员会驳回一项个人动议

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每年夏时制开始时都有人抱怨，但是真的要废除它却也不容易。星期二（9月19日）在阿尔伯塔省，一个由该省各党派议员组成的议会委员会驳回了一项建议在阿尔伯塔省废除夏时制的动议。

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该委员会的五位成员说，每年拨两次时钟也许对健康不好，但是如果改变这个实行多年的制度，势必会对经济造成不利影响。航空公司West.Jet在委员会的听证会上说，废除夏时制会导致经济上的损失。阿尔伯塔省的两个冰球队也担心，如果不遵守夏时制，会导致比赛开始过早。

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公开咨询的结果显示阿尔伯塔省民在这个问题上分歧很大。但如果举行正式的公投，省政府需要为此耗资数百万甚至上千万加元。

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这项个人动议今年早些时候由阿尔伯塔省新民主党后座议员邓凯尧（Thomas Dang）提出。邓凯尧是阿尔伯塔省有史以来最年轻的议员，2015年当选时刚满20岁，是阿尔伯塔大学计算机专业的学生。

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（RCI with CP）

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