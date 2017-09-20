网络时代为黑客提供了大舞台

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黑客肆虐Equifax：你是否躺枪？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 20 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者马休.布拉加Matthew Braga的报道，债务信誉公司Equifax 遭受网络黑客入侵的消息被披露已经过去半个多月，除了1.43亿美国消费者的个人金融信息被盗之外，至少10万加拿大消费者的个人金融信息也被盗取。

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被黑客盗取的消费者信息包括姓名、地址和社会保险号码，有少部分消费者的信用卡号码也被黑客盗取。

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这么严重的消费者私人信息被盗的事情是如何发生的呢？对此专家们已经了解了一些情况，但另外一些问题仍然无法回答。

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债务信誉公司 Equifax 今年两次受到黑客入侵
债务信誉公司 Equifax 今年两次受到黑客入侵 © Mike Stewart/Associated Press

什么时候Equifax 发现信息被盗

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Equifax 公司说，黑客入侵应该发生在5月中旬，但该公司在两个月后的7月29日才发现数据库受到黑客的入侵。

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不过Equifax 公司又拖了一个月才对外公布了网络黑客入侵其系统、消费者隐秘信息被盗的问题。

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而且，据Bloomberg金融新闻社的报道，Equifax 公司实际上今年已经是第二次发生黑客入侵、信息被盗的问题，第一次黑客入侵事件发生在今年3月份，而且3月份和5月份的两次入侵似乎是同一黑客所为；而且在7月份Equifax 公司发现其网络第二次受到黑客入侵后的第二天，该公司的几名高管抛售了价值180万美元的公司股票。

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但Equifax 公司坚称今年3月份发生的黑客入侵其网络系统的事件与5月份的黑客入侵事件没有关联，并否认其公司高管抛售股票与发现黑客入侵的问题有关。

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3月份 Equifax 受到黑客入侵后并未亡羊补牢
3月份 Equifax 受到黑客入侵后并未亡羊补牢 © Thomas Peter/Reuters

为什么没有及时亡羊补牢

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今年三月份Equifax 使用的电脑软件Apache Struts被发现有重大安全隐患，但不知道为什么不但该公司没有采取修复措施，而且Equifax 公司发现其网络系统在3月份受到黑客入侵后聘用的网络安全公司在进行调查时也没有发现Equifax 网络存在的安全漏洞。

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黑客是何许人

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虽然已经有一些黑客组织宣称自己是入侵Equifax网络系统的黑客，但他们都未能提出相应的证据。

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对加拿大人的影响有多大

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虽然与美国1.43亿信息被盗的消费者相比，加拿大只有10万消费者的个人信息被黑客盗取，但问题是现在还无法知道你是否不幸中枪。Equifax公司说将在晚些时候通过电子邮件通知受到影响的加拿大消费者。

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而且，加拿大人更换社会保险号码并非易事；需要见到其社会保险号码被人盗用的证据，联邦政府有关机构才会提供新的社会保险号码。

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加拿大保护隐私专员的建议是，加拿大消费者应该仔细核查自己的信用卡账单和银行账户账单，如果发现有异常情况要立刻向银行和警方报告，并保留所有证据。

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