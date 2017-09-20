墨西哥地震死难者已超过2百

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据美联社报道，墨西哥星期二下午1点14分发生的7.1级地震造成的死亡人数已经超过2百人；专家们认为随着救援和搜寻工作的继续，死亡者人数还会继续上升。

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救援人员还在争分夺秒的抢救被埋在倒塌废墟里的幸存者。最引人注目的一个抢救地点是一所中小学倒塌的三层楼房。一位救援人员钻进该倒塌教学楼的缝隙后发现，一个班所有的学生和上课老师全部死亡。

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墨西哥是地震多发国家，32年前的同一天墨西哥大地震造成几千人死亡。做为地震纪念活动的一部分，每年的9月19日墨西哥全国各地都进行地震演习。

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墨西哥星期二地震发生在32年墨西哥大地震同一天 © Alfredo Estrella/AFP/Getty Images

在星期二地震发生前2个小时，墨西哥城刚刚进行了地震演习。

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这次7.1级地震的震中是墨西哥Puebla 州的 Raboso镇，距离首都墨西哥城123公里。

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RCI with AP、CBC

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