西方不亮东方亮：炒房者转战蒙市豪宅市场

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在加拿大不列颠哥伦比亚省和多伦多省政府先后出台对外国购房者征收15%特别税的措施后，大温哥华地区和大多伦多地区的房地产市场、特别是豪宅市场明显降温。

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但外国炒房资金似乎在流向加拿大第二大城市蒙特利尔。

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据加拿大新闻社记者 Aleksandra Sagan的报道，专门经营高端房地产市场的索斯比国际地产公司的报告指出，蒙特利尔的豪宅市场在加拿大现在是一枝独秀，那些对大温地区和大多地区15%的外国人购房特别税反感的外国购房者把兴趣转到魁北克省的蒙特利尔市。

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今年7月份和8月份，蒙特利尔房价超过1百万加元的豪华公寓和独立住宅的销售量比去年同期猛升了60%。

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而7月份和8月份多伦多房价超过1百万加元的豪华公寓和独立住宅的销售量比去年同期猛跌了28%。

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但温哥华豪宅市场的销售量在今年上半年下跌了23%之后，在7月份和8月份比去年同期上升了5%。

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索斯比国际地产公司的专家认为，今后一段时间虽然蒙特利尔会继续领跑加拿大的豪宅市场，但随着加拿大经济进入健康发展的轨道，温哥华和多伦多的豪宅市场也会出现明显复苏。

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