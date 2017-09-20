纳税要公平，但怎样才算是公平？加拿大医生有话说

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大自由党政府七月份提出税法改革计划以来一直争议不断。总理特鲁多星期二（9月19日）召开新闻发布会本是为了公布政府今年秋季将向议会提交的议题，但话题很快转到税法改革，还被质问他自家的财产是如何交税的。因为老特鲁多就是富家子，他的几个儿子早已跻身被自由党政府认为占了税法便宜的富人阶层。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多再次强调政府的改革计划是为了让税法更公平，堵住富人通过成立有限公司少交税的漏洞。至于自家财产，他表示，他在刚刚当选自由党领袖的时候就做了一件通常只要求总理和部长做的事：把自己的资产以保密信托的方式委托他人打理。保密信托也叫全权信托，这意味着受委托的个人或公司和特鲁多不能有亲属关系，也不需要向他报告。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

政界人士通常用这个办法来和自家的企业或资产“划清界限”。特鲁多强调说，他不再参与家庭资产的打理，在此事上遵守了所有的规定，也相信代他打理资产的人士遵守了所有的规定。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

造反的医生：加拿大医生协会不能代表我们

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不让富人通过成立公司把个人收入变成公司收入，也堵住了许多加拿大医生的避税之路。因此特鲁多政府的税法改革计划一公布，立刻激起了加拿大医学协会等医生团体的强烈反对。但是这些团体没想到的是，它们旗下的一些成员会出来打脸，公开表示支持税法改革，不愿意被协会代表。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们在本周发表的一封公开信中说：“尽管我们对政府在此事上使用的方式和语言上有所保留，但是我们从根本上支持一个公平的纳税体制，它是一个公正而健康的社会的支柱。[…… ] 我们需要足够的税收来资助廉租房、药品报销、社保、法律援助等社会项目，来资助医疗体系本身。这些项目直接影响到我们的患者的健康状况。我们有必要通过一个合理的税制来为他们的长远利益做出自己的贡献。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

到目前为止，已有四百多名加拿大全国各地的医生在公开信上签名。签名者之一吉尔斯医生（Sarah Giles）说，可能有些业内朋友会从此和他们断交，但是他们对一些同行的言辞以及医学协会那种代表所有人意见的架势已经忍无可忍了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她在接受CBC记者Peter Zimonjic采访时表示，让医生多交点税，给患者带来的好处远远大于给医生带来的损害。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大医学协会：税法改革会造成人才流失

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大医学协会说，许多医生靠成立公司来积攒扩大业务、应付意外支出所需的资金。女医生在休产假期间的收入也由此而来。如果禁止医生开公司，势必造成人才南流，并损害女医生的利益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大医生的平均年收入为22万5千加元（税前），大大高于普通加拿大人。大部分加拿大医生名下有公司（诊所），以这种方式来减少纳税额。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

温哥华的麦克莱肯医生（Rita McCracken）回忆说，她还在医学院的时候就已经有许多人建议她用这个方法避税了。她对医学协会的态度很失望，也不认同税法改革是“反女权”的说法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安省伦敦市的维尔克医生（Brenna Velker）是税法改革的反对者。她说，政府对医疗体系将如何得到改善没有提供详细的数据，只是向医生要更多的钱。她的另一个担心是，税法改革后，许多医生可能会因税太高而减少工作时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(RCI with CP and CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada