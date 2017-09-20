Photo Credit: Paul Chiasson/Canadian Press

从美国徒步进加拿大的难民申请者 8 月 比 7 月几乎翻一倍

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期三 20 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大政府最新公布的数据显示，今年 8月份有 5,712名寻求庇护者从美国徒步越境加拿大，比 7月份的 3134 人几乎翻了一倍。

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在这 5712 人中，有 5530人从美国进入魁北克省，不列颠哥伦比亚省的越境人数也有小幅增长，​7月份时有 51人从美国非法越境，8月份为 102人。

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© Charles Krupa/Associated Press)

自从今年年初以来，加拿大皇家骑警RCMP在加美边境总共截获了徒步非法越境的 13211人，其中绝大多数人前来加拿大寻求庇护，但目前尚不知道到底有多少人已经提出申请。

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最新的统计显示，加拿大政府收到的庇护申请在继续上升，7月份接了4,000多份，8月份接到了4,905个。

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各省情况

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根据加拿大联邦政府本周二（9月19日）公布的统计，今年 1月 – 8月 被皇家骑警在加美边境截获的人数：

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省份 1 2 3 4 5 6 7 8 总数
新不伦瑞克 0 0 1 0 0 0 0 0 1
魁北克 245 452 644 672 576 781 2996 5530 11896
安大略 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马尼托巴 19 142 170 146 106 63 87 80 813
萨斯喀彻温 5 0 0 9 0 0 0 0 14
阿尔伯塔 0 0 1 0 0 1 0 0 2
BC 46 84 71 32 60 39 51 102 485
总数 315 678 887 859 742 884 3134 5712 13211

进入马尼托巴省的人数下降

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进入魁北克省的人数最多，截止到8月已经进来了11896人。排在第二位的是马尼托巴省，今年以来进来了813人，排在第三的是BC省，有485人。

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马尼托巴省的情况在今年冬天曾引起媒体高度关注，但8月份进入该省寻求庇护的人数却有所下降。

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© CBC

8月份警方在马尼托巴拦截了80人，明显低于3月份的170人。

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马尼托巴省接收机构压力大

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虽然来的人数在下降，但对马尼托巴省的接收结构来说，仍然感到压力很大，因为以前从未有过这样的情况。

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温尼伯欢迎之家 Winnipeg’s Welcome Place 是一个专门协助新来的人的非营利组织，该组织说，今年协助安置的人数比往年增加了70到100人。

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温尼伯欢迎之家的负责人丽塔·沙哈尔Rita Chahal表示，上个月一个月就帮助 94人提出来难民申请。

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丽塔·沙哈尔Rita Chahal © Gary Soliak/CBC

沙哈尔说，在从美国边境进入马尼托巴省的人中，绝大多数来自索马里，其次来自加纳。

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但她不愿意就他们过境的原因发表评论。

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她说，我们的服务重点主要是人道主义援助，即为他们提供所需要的服务，帮助他们尽快提出申请。

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沙哈尔说，一年来，前来寻求庇护的人越来越多，对温尼伯欢迎之家的资源造成了压力，该组织不得不增加员工，而且省政府提供的资金不够，非常需要捐助的资金。

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温尼伯欢迎之家预计，在今年年底前将会协助1000多名寻求庇护者，而沙哈尔则表示，他们一直在紧密关注美国和加拿大不断变化的政治气候，为随时可能出现的增加的人流做好准备。

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（RCI with CBC）

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