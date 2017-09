给予的能力是一种殊荣：多伦多慈善家为心脏病研究中心捐款1亿加元

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

多伦多慈善家和金矿大亨彼得.蒙克(Peter Munk)向一个以他的名字命名的心脏病研究中心捐款1亿加元。这是加拿大医疗机构有史以来获得的最大一笔捐款。彼得.蒙克心脏病研究中心将因此得以在使用人工智能治疗心脏病的探索中处于世界领先地位。

蒙克夫妇自1993年以来向该中心捐出1亿7500万加元。89岁的蒙克表示,给予的能力是一种殊荣。他和妻子刚刚捐出的这笔钱不足以表示他对这个国家的深深的感谢。“这不是慈善,这是十四个人在还情。我和我的亲属在四十年代从匈牙利来到这里,两手空空,没有钱,没有技能,只是请求帮助,请求收留我们。”

蒙克夫妇的慈善基金会也向蒙克论坛和多伦多大学的蒙克国际事务研究所分别捐款1200万加元和4000万加元。但是蒙克说,资助医学研究带给他满足是最大的。

(RCI with CBC and Globe and Mail)

