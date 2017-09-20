华裔参议员胡元豹可能成为无党派参议员团领袖

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如果在本周五之前没有人毛遂自荐的话，BC省参议员胡元豹将成为加拿大参议院的无党派参议员团领袖。胡元豹是出生在马来西亚的华裔，去年11月被总理特鲁多任命为参议员。

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比起今后几天可能出现的竞争者，更令胡元豹烦恼的可能是保守党对他的“亲中”指控。他在接受CBC记者John Paul Tasker 采访时表示，这是个严重的罪名，如此指控他是很荒唐的。

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去年11月，越南裔参议员吴清海提出个人动议，要求加拿大政府出面呼吁和平解决南海争端，停止在当地造岛开垦等活动。胡元豹反对这项动议，因此被保守党议员彼得.肯特（Peter Kent）指责亲中。

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胡元豹说，如果成为无党派参议员团领袖，他计划为该团争取在资金和在各个参议院委员会的主席职务等方面的同等对待。

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（RCI with CBC）

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