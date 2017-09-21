加拿大安省一学院将开设商业大麻生产课程

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加拿大安大略省南部的一所学院表示，将成为加拿大第一个为商业大麻生产提供证书的学校。

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安省的尼亚加拉学院 Niagara College 说，将在2018年秋天推出这一证书课程，目的是使学生们学习掌握生产大麻的程序和技能。

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学院表示，安省的高等教育和技能开发部已经在今年夏天批准了学院设置的一年课程。

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接收的学生对象将是已经在农业商务、农业科学、环境科学/资源研究、园艺或自然科学领域拥有文凭或学位的人士。

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学院院长丹·帕特森（Dan Patterson）表示，随着加拿大和其他一些国家逐步实行大麻合法化，市场对此类人员的需求将日益增加。

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尼亚加拉学院还说，大麻生产受到高度管制，学校的课程将符合所有规定和要求。

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去年，新不伦瑞克省的一所社区学院也宣布将提供一门 “有导向” 的园艺课程，为学生提供在日益增长的大麻工业中工作的技能。

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（RCI with CBC）

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