特鲁多联大重点讲土著人问题

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据加拿大广播公司记者David Cochrane报道，加拿大总理特鲁多星期四在联合国大会讲话不会把世界热点问题作为重点，而是进行自我批评、把加拿大社会没有处理好与土著人的关系作为其讲话的要点。

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加拿大过去强迫土著儿童上寄宿学校的政策受抨击 © General Synod Archives/Anglican Church of Canada

加拿大联邦政府一位高级官员告诉加拿大广播公司记者说，特鲁多星期四在联合国大会讲述加拿大土著人问题时将承认加拿大一百多年来在对待土著人的问题上犯了错误，并会承诺要努力实现与土著人的和解、解决土著人保留区存在的贫困和缺医少药等老大难问题。

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特鲁多去年在联合国大会的讲话重点讲了加拿大在大量接收叙利亚难民、给中产阶层减税和实行温室气体减排税等方面取得的成果。

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特鲁多将在美加东部时间下午1点开始其联大讲话。

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