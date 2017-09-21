双管齐下：美联储加息+货币紧缩

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据美联社报道，相当于美国中央银行的美国联邦储备委员会向金融市场发出明确信号，低利率和货币宽松的时代结束。

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美联储计划在今年年底之前再上调一次利率、并在2018年三次向上调整利息率；美联储的中长期利率展望是2.8%。

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2.8%的利率水平虽仍属低利率范围，但比起美国联邦储备委员会过去十几年实行几乎是零利率的超低利率政策已经是巨大变化了。

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实际上金融市场关注的除了利息率水平之外，另外一个重点是美联储是否开始货币紧缩过程。

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美联储星期三证实，将开始“去量化宽松”的过程，开始减持其资产负债表上过去购买的大量债券，也就是从市场收回美元。

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加拿大中央银行也要看美联储的举动行事 © Fred Chartrand/Canadian Press

美联储十年来向金融市场注入了巨量流动性，或者叫海量钞票，这与低利率政策一道把美国经济推出了经济衰退的泥潭；但泛滥金融市场的海量美元也促生了世界主要国家房地产市场泡沫化和股票市场飙升的高风险恶果。

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加拿大中央银行虽然自行制定自己的金融货币政策，但作为超级大国美国的紧邻，美联储的政策走向不可能不影响加拿大中央银行的决策过程。

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