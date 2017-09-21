干打雷不下雨：加拿大被批虚伪

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多数情况下加拿大人虽然反对加拿大派军队到海外参加战争，但支持派加拿大军队参加联合国海外维持和平任务。

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维和旗手

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特鲁多的自由党在2015年联邦大选竞选中把加拿大在国际维持和平行动中担当旗手角色作为其竞选纲领之一，特鲁多的自由党政府上台后也多次表示要把加拿大积极参加联合国维持和平行动的传统发扬光大。

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但特鲁多上台执政差不多两年时间了，在海外维持和平行动中扮演更积极角色仍然只是光有其声而没有行动。

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据加拿大广播公司记者布鲁斯特Murray Brewster报道，加拿大准备11月份在温哥华举行西方主要国家国防部长参加的国际维持和平会议上呼吁其他国家以加拿大为榜样，派出更多的军队、拿出更多的资源用于在世界热点地区维持和平。

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光说不练

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但问题是，加拿大自由党政府上台后承诺的增派600名军人和150名警官参加国际维持和平行动的诺言迟迟没有被落实。

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比如，加拿大国防部长萨詹去年在英国伦敦的国防部长会议上曾发出豪言壮语，说加拿大政府已经决定拿出更多的军事资源用于国际维持和平行动，但他并没有明确将把这些加拿大军人派到哪个世界热点地区。

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现在的热点地区净是内战战区 © Baz Ratner/Reuters

加拿大皇家军事学院研究国际维持和平问题的专家多恩Walter Dorn教授认为，加拿大这种在国际维持和平行动方面只说不练的做法时间一长就会让人得出“虚伪”的结论。

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加拿大广播公司获得的文件显示，不但联合国不断向加拿大提交需要维和部队的国际热点地区的名单，其中包括非洲局势动荡的马里和中非共和国，希望加拿大在这些名单中做出选择；而且法国等欧盟国家也要求加拿大向马里和中非共和国派出维和部队以稳定那里的局势。

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加拿大到目前为止对联合国和欧盟提出的派遣维和部队的要求或者是直截了当的拒绝、或者是说需要时间进行研究。

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加拿大皇家军事学院维和问题专家Walter Dorn教授 © Mike Blanchfield/Canadian Press

危险太大

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联合国退而求其次，要求加拿大在不派军队的情况下，至少派出直升机前往非洲国家，为已经在那里的非洲国家维持和平部队提供支援，但联合国这样的要求也没有得到加拿大政府的积极回应。

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加拿大广播公司记者布鲁斯特在参加政治访谈节目时说，特鲁多的自由党政府在国际维持和平行动方面只说不练的原因之一是，他们上台后发现过去的维持和平模式已经成为昨日黄花，那种像塞浦路斯那样划出停火线、维持和平军人负责监视停火双方不越过停火线的情况已经非常少见；现在的世界热点地区面临的不是维持停火、维持和平，而是用军事力量停止内战、制造和平；以至于维持和平领域现在流行一个新词叫“看护内战”。

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把加拿大军人派到很危险的世界热点地区、而且看护的不是和平而是内战，这是特鲁多的自由党政府为什么上台后在增派维持和平不对方面只说不练的一个主要原因。

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RCI with CBC

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