魁北克省失业率降到历史最低，快餐馆缺人手不得不关门

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失业率低了，按说应该是好事，但快餐业却出现了人手不足问题。

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最近，在魁北克省，失业率降到了接近历史最低点，与此同时，省内的一些著名快餐店纷纷关门，不是因为没有食客，而是因为人手不够。

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最近一家关门的是位于魁北克省 Lévis 市的一家 肯德基。

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这家肯德基所属的母公司 – 奥林匹斯食品加拿大分公司（Olympus Food Canada）的营业总监理查德·赫伯特（RichardHébert）说，尽管在社交媒体上放了招聘广告，而且员工的起薪高于最低时薪标准11.25加元，但还是招不到员工，没有足够的人手，这个肯德基不得不关门。

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缺人手普遍

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肯德基并不是唯一个感受到人手压力的快餐馆。

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不久前，位于魁省 Val-d’Or 市的一家麦当劳也宣布暂时关闭，因为找不到足够的员工。

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伊莎贝尔·勒布朗（Isabelle Leblanc）拥有 Val-d’Or 这家麦当劳的专营权，她说，人手不够，导致服务受到影响。

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伊莎贝尔·勒布朗（Isabelle Leblanc） © Jean-Marc Belzile / Radio-Canada

伊莎贝尔·勒布朗表示，当餐馆里只有 3 个员工在忙碌不堪时，就不能保证服务的速度，而且服务中也更容易出错误。

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除了肯德基、麦当劳，位于 Saint-Lambert-de-Lauzon 市的一家咖啡连锁 Tim Hortons 最近也因为缺人手而歇了业。

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失业率接近历史低点

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随着经济的蓬勃发展，近来魁北克省的失业率一直在徘徊在 6% 左右，几乎是自1976年加拿大统计局开始跟踪失业率以来的最低水平。

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这也意味着，雇主要想填补空缺职位，或招聘低工资的雇员也就更难。

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魁北克餐馆协会 （The Quebec Restaurant Association ）已经开始不断接到会员的“告急”电话，该协会发言人马丁·威姿纳（Martin Vézina）说，招不到人的问题正变得越来越严重，尤其是魁北克市地区的餐馆业。

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威姿纳表示，在18到25岁的年龄段，可应聘的人少了 9%，这个年龄段通常是快餐业的 “主力军”。

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涨工资？

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麦吉尔大学（McGill）的经济学教授法比安·兰格（Fabian Lange）认为，这一趋势将有助于提高传统低收入阶层的工资和福利。

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在最低工资方面，魁北克省在全国一直是拉后腿，到 2020 年才会把最低工资升到每小时 12.45 加元。

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相比之下，安大略省在 2019年就将实现最低工资每小时 15 加元。

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兰格教授在致加拿大广播公司的一封电子邮件中说，对低薪员工的强劲市场需求是提高低收入阶层工资的唯一途径。

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魁北克研究所的副主任让-吉·科特（Jean-Guy Côté）则表示，目前还不能确定快餐行业的劳工短缺问题是否会对整体劳动力市场上带来波动。

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他说，一般而言，快餐行业员工的工资非常接近最低工资，所以，如果其他行业的就业增加，收入更高，快餐业的员工当然会 “跳槽”。

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© Radio Canada Archives

他还指出，不仅是快餐业，近来科技和工程方面的空缺职位也难以得到填补，魁北克省需要移民来平衡全省的劳动力老龄化趋势。

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（RCI with Benjamin Shingler, Guylaine Bussière/ CBC , Radio Canada）

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