安大略省加严交通法规，粗心和分心驾驶遭重罚

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加拿大安大略省正在加严交通法规，粗心驾驶导致伤亡的驾驶者可被罚高达 5 万加元，并入监 2 年。

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根据现行法例，粗心驾驶​​可被判罚款 2千加元和被监禁 6个月。

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安大略省交通部长史蒂文·德尔杜卡 （Steven Del Duca）宣布，安省自由党政府将在今秋提出“公路交通法案”（HTA）修正案，目的是打击粗心驾驶和分心驾驶行为，保护行人和骑自行车的人。

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根据“公路交通法案”（HTA）修正案：

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粗心驾驶造成人员死亡或受伤，可被吊销驾驶执照5年，罚款2千至5万加元，进监狱最多两年；

对于分心驾驶的人，驾驶执照可被吊销3天，罚款1,000加元，屡犯则罚款增加；

开车者不让行人，可被罚款1000加元，被扣4分。

新司机 – 持有G1，G2，M1或M2牌照的人，若3次被定为分心驾驶，驾驶执照会被吊销。

安省政府说，在安省的公路上，每17个小时就有1人丧生。

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（RCI with CBC）

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