夏天不热秋天热：“秋老虎”迫使蒙特利尔取消国际马拉松比赛

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原定于星期天（9月24日）举行的蒙特利尔国际马拉松比赛因湿热天气不得不取消。报名参加马拉松比赛意味着至少半年的高强度训练。主办方表示，他们理解一些选手的失望心情，但是在征求了医疗专家的意见后，为参赛者安全考虑，他们不得不做出这个困难的决定。

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根据天气预报，星期天蒙特利尔地区的最高气温为28摄氏度，湿度指数（humidex）为39度。这意味着在湿度的作用下，人体的感觉如同39摄氏度。

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蒙特利尔马拉松主办方负责人路易.玛拉法里纳（Louis Malafarina）说，湿度是马拉松运动员的大敌。人体在剧烈运动时靠排汗来调节和降低体温。但是遇到星期天这样的高湿度天气，运动员还没有开始跑就已经开始出汗，从而增加了中暑的风险。根据美国运动医学院的研究，湿度指数超过30以后，运动员身体出问题的风险就开始增加。

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2007年在芝加哥马拉松比赛中，高温加高湿度天气造成一名选手死亡，350多名选手被送进医院。

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星期天被取消的只是42.2公里的马拉松比赛。半马（21.1公里）和10公里比赛将照常举行。但是半马提前到7点半开始以尽量避开高温。报名参加全马的选手可以改为参加半马，也可选择收回报名费。

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莱恩.奥尔蒂斯（Ryan Ortiz）是报名参加全马的选手之一。他在接受CBC记者Kamila Hinkson采访时表示，他听到比赛取消的消息后感到失望，但是几年前在类似天气里跑马拉松的经验告诉他，取消比赛是一个明智的决定。

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2011年的蒙特利尔马拉松比赛，奥尔蒂斯拼尽全力还是比他的正常成绩晚了45分钟才到达终点。而一个32岁的半马选手在离终点仅有1公里时猝死。

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蒙特利尔马拉松的医疗顾问德尚普兰医生（François de Champlain）说，关键是在比赛前和比赛当中补足水分，防止身体脱水，但同时也要补充盐分，保持身体电解质平衡。

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（RCI with Radio-Canada and CBC）

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