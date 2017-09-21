不见尸不保释：阿尔伯塔省政坛新秀提出修改保释法规

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加拿大没有死刑，一级谋杀罪的刑期是25年不得保释的终身监禁。反过来这意味着杀人犯在坐满25年牢以后就可以提出保释申请。但是一个正在争取保守党提名的阿尔伯塔省政坛新秀提出，加拿大应该对杀人犯实行“不见尸不保释”的政策，即他们如果拒绝透露受害者尸体的下落，就无权申请保释。

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提出这个设想的是26岁的戴恩.劳埃德（Dane Lloyd），他有意参加一个阿尔伯塔省联邦选区的补选，正在争取保守党候选人提名。他表示，如果被提名并赢得补选，他将向议会提交一项个人法案，建议修改涉及谋杀罪的保释法规。

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他说，拒不透露受害者尸体下落是第二次犯罪，使受害者的家人继续生活在痛苦中。他建议，杀人犯只有在告知受害者遗体藏在何处才能获得保释机会（但不是获得假释的保证）。

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受害人家属布莱特.麦卡恩（Bret McCann）支持这个想法。他的父母2010年在一次露营旅行中被杀害。凶手虽然伏法，但尸体至今没有找到。麦卡恩说，加拿大的监狱系统是为了改造犯人，让他们日后重返社会。但是如果罪犯没有悔意，隐瞒实情，怎么让他们重返社会？

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辩护律师詹姆斯.洛克耶（james Lockyer）则反对劳埃德的提议。他说，保释局在处理犯人的保释申请时，后者是否对受害者感到内疚已经是一项重要的考量。一个拒绝协助警方找到受害人尸体的犯人是不太可能如期获得保释的。但是如果明文规定不透露尸体下落就不得申请保释，就会让那些被错判的犯人陷入困境：人不是他们杀的，叫他们如何招出尸体下落？

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他的客户之一罗伯特.巴尔托维奇（Robert Baltovich）被指控杀害女友并在1992年被判二级谋杀罪。此案是加拿大的著名错案之一。检控方同意减轻罪名，条件是他供出尸体下落。但是他无法告知他自己不知道的事。他在服刑八年后出狱，后又奔走十年，终获改判无罪。

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（RCI with CP）

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